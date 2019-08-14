Система Orphus

Около 40 земучастков вернули в госсобственность в Кызылординской области в первом полугодии 2019 года

13.08.2019, 18:18 6103
Около 40 земучастков вернули в госсобственность в Кызылординской области в первом полугодии 2019 года
Фото со страницы РСК Кызылординской области в Facebook
Кызылорда. 13 августа. Kazakhstan Today - Около 40 земельных участков вернули в госсобственность в Кызылординской области в первом полугодии 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
В регионе ведутся работы по возврату в государственную собственность сельскохозяйственных земельных участков, не используемых по назначению или используемых с нарушением земельного законодательства РК. В частности, в I полугодии 2019 года в результате расторжения договоров аренды в одностороннем порядке и проведения разъяснительных мероприятий 38 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 9965 гектаров возращены в государственную собственность. По решению суда в принудительном порядке в государственную собственность возвращен один земельный участок площадью 88 гектаров, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Кызылординской области Канатбек Серикбаев.
 
По его данным, за первое полугодие 2019 года управлением была проведена 251 проверка по соблюдению земельного законодательства. В итоге выявлен 221 факт правонарушений 185 субъектами. 
 

По выявленным нарушениям применены административные меры наказания: в отношении 17 - в виде штрафа, по 24 фактам - в виде предупреждения, по 180 фактам даны предписания по устранению выявленных правонарушений. Стоит отметить, что в случаях нецелевого использования земель или использования земель с нарушением законодательства РК на нарушителя налагается штраф и выдается предписание для принятия мер по устранению таких нарушений. В случаях неисполнения предписания земельный участок подлежит принудительному изъятию. Также законом предусмотрена такая форма наказания как увеличение базовой ставки налога в десять раз", - сказал Серикбаев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая