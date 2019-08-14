Около 40 земучастков вернули в госсобственность в Кызылординской области в первом полугодии 2019 года

Фото со страницы РСК Кызылординской области в Facebook

Кызылорда. 13 августа. Kazakhstan Today - Около 40 земельных участков вернули в госсобственность в Кызылординской области в первом полугодии 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В регионе ведутся работы по возврату в государственную собственность сельскохозяйственных земельных участков, не используемых по назначению или используемых с нарушением земельного законодательства РК. В частности, в I полугодии 2019 года в результате расторжения договоров аренды в одностороннем порядке и проведения разъяснительных мероприятий 38 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 9965 гектаров возращены в государственную собственность. По решению суда в принудительном порядке в государственную собственность возвращен один земельный участок площадью 88 гектаров, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Кызылординской области Канатбек Серикбаев.

По его данным, за первое полугодие 2019 года управлением была проведена 251 проверка по соблюдению земельного законодательства. В итоге выявлен 221 факт правонарушений 185 субъектами.

По выявленным нарушениям применены административные меры наказания: в отношении 17 - в виде штрафа, по 24 фактам - в виде предупреждения, по 180 фактам даны предписания по устранению выявленных правонарушений. Стоит отметить, что в случаях нецелевого использования земель или использования земель с нарушением законодательства РК на нарушителя налагается штраф и выдается предписание для принятия мер по устранению таких нарушений. В случаях неисполнения предписания земельный участок подлежит принудительному изъятию. Также законом предусмотрена такая форма наказания как увеличение базовой ставки налога в десять раз", - сказал Серикбаев.

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