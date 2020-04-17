Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Определен порядок проведения выплат медработникам, заболевшим COVID-19. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева на онлайн-брифинге, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр здравоохранения сообщила, что по выплатам медработникам подписан совместный приказ Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения о провождении выплат медицинским работникам, непосредственно, участвовавшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, расписан алгоритм.

Он отметила, что случаи заражения будут рассматриваться специальной комиссией.

Основанием является донесение о факте заражения, далее будет эпидемиологическое обследование очага развития инфекционного заболевания для выявления источника развития данного заболевания", - пояснила Актаева.

После этого результаты эпидемиологического расследования предоставляются в комиссию, в состав которой входят представители инспекции труда, представители работодателя, органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и представитель от работника или член профсоюзной организации или уполномоченное лицо самим работника.

Приказ вступил в силу, поэтому комиссия в ближайшее время начнет свою работу", - добавила она.

Она сообщила, что выплатами охвачено 16 500 медработников, в полном объеме выплаты проведены по 17 регионам. Общая сумма выплат составила 3,2 млрд тенге.

Кроме того, вице-министр рассказала, как организована медицинская помощь пациентам с коронавирусом в регионах. По ее словам, в каждом регионе определен провизорный стационар. Распространение вируса, инфицирование пациентов идет с сопутствующей патологией.

Это и акушерские роды, пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией. То есть необходимая медпомощь оказывается в условиях многопрофильного стационара. Ведущие многопрофильные стационары, областные медицинские организации регионов определены как провизорные. То есть пациента с подозрением на КВИ и наличием сопутствующей патологией будут госпитализировать в провизорный стационар для полноты объема медицинской помощи", - пояснила она.

Актаева добавила, что медики будут оказывать помощь полностью в средствах индивидуальной защиты.

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