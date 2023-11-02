Организатора нападений на журналистов направили на принудительное лечение

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Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации нападений на журналистов Аркадия Клебанова направили на принудительное лечение.





Суд признал Аркадия Клебанова невменяемым.





Согласно заключениям экспертов, К. страдает хроническим психическим расстройством. По итогам досудебного расследования материалы в отношении него были направлены в суд для рассмотрения вопроса и применения принудительных мер медицинского характера", - сообщили в пресс-службе суда Алматы.





На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания.





Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 млн тенге", - говорится в информации.





Постановление суда не вступило в законную силу.





Суд в отношении Клебанова по ходатайству потерпевших проводился в закрытом режиме.





Напомним, в феврале текущего года злоумышленники взорвали два автомобиля, принадлежащих оператору журналиста Борейко. В СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.





28 февраля стало известно о задержании координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ. Также был задержан организатор и инициатор нападений - Клебанов (Маневич) Аркадий.





Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.