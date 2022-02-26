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Органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности граждан - Токаев

25.02.2022, 19:14 40256
Органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности граждан - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Глава государства провел совещание с руководящим составом Министерства внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Открывая мероприятие, президент сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и назначении на эту должность Марата Ахметжанова, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил, что первыми, кто принял удар провокаторов и радикальных сил в ходе январских трагических событий, стали сотрудники органов внутренних дел.
 
По его словам, многие сотрудники полиции, оставаясь верными своему долгу, проявили стойкость и мужество при обеспечении правопорядка и безопасности граждан.
 
Вместе с тем президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования.
 

Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования", - указал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности наших граждан.
 
Новому министру глава государства поручил принять все меры для повышения уровня защищенности прав и законных интересов граждан, доверия населения к полиции. Он также отметил необходимость продолжить реформу органов внутренних дел, в том числе в части внедрения сервисной модели полиции, повысить качество отбора и подготовки сотрудников.
 

новости по теме

Президент провел оперативное совещание Совета Безопасности

26.02.2022, 16:27 1426
Президент провел оперативное совещание Совета Безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.
 

Сирены сработают по всему Казахстану 1 марта

26.02.2022, 13:19 7916
Сирены сработают по всему Казахстану 1 марта
Фото: пресс-служба МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, 1 марта с 9.00 по 12.00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, сообщает пресс-служба МЧС РК.
 
В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.
 

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", напомнили в ведомстве.

 
Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.
 

В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников

26.02.2022, 12:52 9886
В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ФЕВРАЛЯ - В областном центре ведется 11 домов для очередников МИО в рамках программы "Нурлы жер" , передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы сейчас ведем строительство 11 домов, в этом году планируем порядка 8 домов сдать в эксплуатацию. Хотел бы сразу добавить, что финансирование арендного жилья для очередников МИО больше не предусмотрено. Все финансирование идет только на кредитное жилье, то есть все люди, которые хотят участвовать в этих программах: первое - должны быть очередниками, второе - иметь накопления в "Отбасы" банке", - рассказал аким Кокшетау Бауржан Гайса.

 
Продолжается строительство социальных объектов в областном центре. Возводятся детские сады для детей с нарушением речи, запланирована постройка здания Департамента полиции, школ на 1500 и 1200 мест, крытой ледовой арены для хоккея с шайбой для академии хоккея "Арлан" и др., сообщает УВП региона.
 

Не остаются без внимания и вопросы жителей поселка Станционный. На сегодняшний день запланирована реализация проектов по строительству Дома культуры и мечети", - добавил спикер.

 
К слову, в Кокшетау запланировано строительство 256 многоквартирных жилых домов, 21 объекта образования, 2 торговых центров, а также парковых зон.
 

Более 500 казахстанцев обратились в МИД с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины

26.02.2022, 10:01 17741
Более 500 казахстанцев обратились в МИД с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта "горячая линия" в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе. 
 
На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах.
 
В настоящее время в сопровождении казахстанских дипломатов из Киева и Львова к польской границе выдвинулся автотранспорт с казахстанцами. 
 
Посольством РК в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен "зеленый коридор" для граждан Казахстана для переезда от границы до аэропорта города Катовице (Польша). Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.
 
Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта города Катовице и, после технической посадки в Атырау, должен будет прибыть в Алматы.
 

В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе", - сообщили в МИД. 

 
В ведомстве подчеркнули, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным. 
 

В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан.
 

ТОО "Кокшетау Энерго" оштрафовано почти на 2,5 млн тенге

25.02.2022, 20:01 39141
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - По результатам проведенной внеплановой проверки департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ТОО "Кокшетау Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Установлено нарушение в части соблюдения требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг, сообщает пресс-служба КРЕМ МНЭ РК.
 
За нарушение статьи 26 закона РК "О естественных монополиях" ТОО "Кокшетау Энерго" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа, который оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 2 450 400 тенге.
 
Ранее АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" было оштрафовано на 3,2 миллиона тенге.
 

Как готовятся к паводку в Акмолинской области

25.02.2022, 19:30 39176
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области усиленно готовятся к приходу весеннего половодья, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Чтобы стихия не настигла населенные пункты, местные власти совместно со спасателями делают все возможное, начиная от уборки снега и заканчивая строительством дамб, сообщает управление внутренней политики региона.
 
С целью предотвращения паводка с лета 2021 года в области проводились мероприятия по инженерной защите населенных пунктов от паводковых угроз в 14 районах и в Кокшетау. Это такие мероприятия, как обустройство, расширение и углубление водоотводных каналов, очистка русел рек, очистка более 27 километров водоотводного канала, укрепление и наращивание имеющихся обвалований и ремонт более 10 километров дамб, возведение обвалования, обустройство 20 единиц водопропускных сооружений.
 
Активно ведется вывоз снега из населенных пунктов. Уже вывезено 313 тысяч кубометров снега. 
 
По словам заместителя руководителя департамента по чрезвычайном ситуации Каната Доспаева, в зависимости от погоды сохраняется уровень угрозы подтопления в некоторых населенных пунктах.
 

Исполнение мероприятий дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений", - рассказал Канат Доспаев. 

 
Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки подготовлена группировка сил и средств подведомственных подразделений в количестве 2598 человек, 1067 единиц техники, 248 мотопомб, 12 мотолодок и 35 плавсредств.
 

Годунова доложила Токаеву о завершении аудита в квазигосударственном секторе

25.02.2022, 19:19 39716
Годунова доложила Токаеву о завершении аудита в квазигосударственном секторе
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила президенту Касым-Жомарту Токаеву об исполнении его поручений, данных комитету, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году, сообщает пресс-служба Акорды
 
Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.
 
Наталья Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.
 

Президент поручил новому главе Антикорра особое внимание уделить возврату похищенных активов страны

25.02.2022, 19:08 40016
Президент поручил новому главе Антикорра особое внимание уделить возврату похищенных активов страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Глава государства в режиме видео-конференц-связи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.
 
Важной составляющей качественного изменения ситуации глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.
 

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