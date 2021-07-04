Освобожден от должности первый вице-министр МЦРИАП

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Ануар Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Университет Джонса Хопкинса.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности преподавателя экономики и внешнеэкономической деятельности КГУ имени Букетова.

В разные годы работал в компаниях "Казахойл", "Казмунайтениз", "КазМунайГаз", являлся заместителем акима Карагандинской области, госинспектором отдела государственного контроля и регионально-организационной работы Администрации Президента.

С 2016 года работал ответственным секретарем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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