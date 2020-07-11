Освобожден от должности председатель правления ТОО "СК-Фармация"

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - По согласованию с премьер-министром Берик Шарип освобожден от должности председателя правления ТОО "СК-Фармация", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает сайт премьер-министра РК.

Берик Шарип родился в 1981 году в Алматы.

В 2004 году окончил Казахскую государственную медицинскую академию в Астане; в 2009 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; в 2013 года - Международную академию бизнеса; в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы работал на различных позициях в структуре здравоохранения.

С 2009 по 2012 годы - главный юрист департамента здравоохранения, главный менеджер департамента здравоохранения, начальник отдела, управляющий директор ТОО "СК-Фармация".

С 2012 по 2017 годы - заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП "Больница Медицинского центра управления делами президента РК".

С 2017 по 2018 годы - занимал должности исполняющего обязанности заместителя, заместителя председателя комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

С мая 2018 года по апрель 2020 года - заместитель председателя правления - исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК Фармация".

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