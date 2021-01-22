Освобожден от должности вице-министр культуры и спорта РК

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени Куаныша Сатпаева, Каспийский государственный университет имени Шахмардана Есенова.

В различные годы работал в структуре акимата Мангистауской области. С мая по сентябрь 2019 года занимал должность председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism". С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.

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