Освобожден от должности вице-министр образования и науки РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки согласно поданному заявлению, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Рустем Бигари родился в 1976 году в Кокшетау. Окончил Кокшетауский педагогический институт имени Шокана Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК.

С 2006 по 2018 годы занимал различные должности в администрации президента РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.

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