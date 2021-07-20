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Освобожден от должности вице-министр образования и науки РК

19.07.2021 16660
Освобожден от должности вице-министр образования и науки РК
Фото пресс-службы премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки согласно поданному заявлению, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рустем Бигари родился в 1976 году в Кокшетау. Окончил Кокшетауский педагогический институт имени Шокана Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК. 
 
С 2006 по 2018 годы занимал различные должности в администрации президента РК. 
 
С июня 2018 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.
 

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