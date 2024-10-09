На модернизацию теплосетей в Казахстане предусмотрено 93 млрд тенге

Отопительный сезон начат в 8 регионах Казахстана и Астане

Фото: TEC Kizilorda_telegram

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства отчитался о подготовке и запуске отопительного сезона в разных регионах Казахстана.





По словам министра, отопительный сезон уже начат в Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Астане. Начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября.





В соответствии с графиком ремонтов на электрических станциях завершен ремонт на 5 энергоблоках, 32 котлах, 28 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах", - сообщил Саткалиев.





Он также рассказал о планируемых ремонтах:





Ремонт энергоблока № 3 ТЭС ТОО "МАЭК" для стабильной работы энергосистемы необходимо завершить до конца текущего года;

Ремонт турбины № 6 Рудненской ТЭЦ планируется с 10 октября по 30 октября;

На Риддерской ТЭЦ ремонт двух котлов завершен, еще 2 отремонтируют до 10 ноября;

На ТЭЦ Кентау готовы к отопительному сезону 3 котла, еще 4 планируют запустить до середины октября.









На электрических сетях выполнен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанциях и 4 046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Ремонтные работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками", - доложил министр.





Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон Министерством:





- скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию;





- увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности;





- увеличен годовой лимит возвратных инвестиций.





За счет этого финансирование ремонтных работ выросло на 44%, до 327 млрд. тенге.





На топливных складах накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута, что соответствует нормативу, за исключением ТЭЦ Риддер, где запасы угля составляют 14 суток при норме 20 суток. Работа по накоплению продолжается.





Министр подчеркнул, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода энергетическим предприятиям необходимо:





завершить ремонты основного и вспомогательного оборудования в утвержденные сроки;

обеспечить накопление и поддержание нормативного запаса топлива;

проводить регулярные проверки энергетических предприятий Комитетом энергетического надзора и контроля.





Стабильное прохождение отопительного сезона находится на контроле Министерства энергетики", - резюмировал министр.





В свою очередь министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщил на заседании, что на модернизацию 57 км тепловых сетей предусмотрено 93 млрд тенге. Из них 69 млрд - за счет целевых трансфертов и 24 млрд - из резерва правительства. Еще 69 км сетей на сумму 17 млрд тенге реконструируют за счет инвестиционных программ субъектов естественных монополий.





Также к отопительному сезону подготовлено более 12 тыс. автономных котельных.





Заготовлено 93% от плана угля, 99% мазута и 90% дизельного топлива", - рассказал Шарлапаев.