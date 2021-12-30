Парламент принял поправки по вопросам развития конкуренции

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В ходе обсуждения законопроекта депутатами сената внесены изменения в Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан при создании государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности.
Наделение НПП "Атамекен" новыми дополнительными функциями требует выделения финансовых затрат из республиканского бюджета. К примеру, по информации антимонопольного органа, количество согласований такого рода достигает ежегодно порядка тысячи. Так, по итогам 2019 года на согласование поступило 70 решений по созданию, 900 - по расширению видов деятельности госпредприятий и юрлиц, контролируемых государством. Согласно пункту 6 статьи 61 Конституции РК, проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии положительного заключения правительства Республики Казахстан. Однако положительное заключение правительства на данную поправку отсутствует", - сказал сенатор Ляззат Рысбекова.
Кроме того, согласно Предпринимательскому кодексу РК и закону РК "О Национальной палате предпринимателей", НПП "Атамекен" создается в организационно-правовой форме некоммерческой организации в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти РК, пишет издание kazpravda.kz.
В соответствии со статьей 5 Конституции РК, не допускается возложение на общественные объединения функций государственных органов. НПП является одной из организационно-правовых форм некоммерческой организации, каковой выступают и общественные объединения со схожей правовой природой. В этой связи вызывает вопрос правомерность предоставления НПП "Атамекен" функций согласования решения о создании госпредприятий, юрлиц, более 50% акций которых принадлежат государству, а также при расширении и (или) изменении осуществляемых ими видов деятельности", - отметила Ляззат Рысбекова.