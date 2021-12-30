Парламент принял поправки по вопросам развития конкуренции

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни.

Также президент подписал закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан". Согласно закону, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. Законом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".

Президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".

Главой государства также подписан закон "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан". Кроме того, президент подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".