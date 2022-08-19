Партия AMANAT вернула в госсобственность 60 тысяч гектаров пастбищ в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Комиссия "Жер аманаты" при партии AMANAT посетила Акмолинскую область. По итогам выезда в регион в государственную собственность возвращено 60 тысяч гектаров пастбищных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Земельные угодья теперь будут использоваться сельчанами для выпаса скота и сенокоса, сообщили в пресс-службе партии.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение вернуть неиспользуемые пастбищные угодья в госсобственность.

Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что также заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании земель с жителями сел на площади 333 тысячи гектаров.

В Акмолинской области проблема нехватки пастбищных земель для личных дворовых хозяйств очень актуальна. Поэтому комиссия проводит здесь активную работу. Мы продолжим мониторить ход исполнения всех решений, к которым совместно пришли с государственными органами и крупными собственниками", - сказал член комиссии, общественный деятель Галым Байтук.

По словам известного телеведущего Максата Толыкбая, вот уже 3 месяца члены комиссии выезжают в регионы.

Помимо представителей государственных органов и партийцев в ее состав входят известные активисты, юристы, общественные деятели. Проблемы с пастбищами копились в течение долгого времени, и за один день их не решить. Поэтому мы задействуем все партийные механизмы и сообща решаем вопросы в каждой области", - добавил Максата Толыкбай.

Житель села Сочинское Атбасарского района Асылхан Тастемиров отмечает, что на сегодня 6 тысяч гектаров пастбищ, закрепленных за населенным пунктом, оскудели.

У нас здесь порядка 200 дворов, и практически все занимаются животноводством. Люди живут за счет разведения крупнорогатого скота и лошадей. Вопрос с пастбищами стоит остро, надеемся, что комиссия поможет его решить", - сказал Асылхан Тастемиров.

В этот же день члены комиссии "Жер аманаты" провели прием граждан по земельным вопросам в Сандыктауском районе. Все вопросы взяты на партийный контроль.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев члены комиссии побывали в Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Северно-Казахстанской областях. В целом, при содействии комиссии "Жер аманаты" уже возвращено в госсобственность более 350 тысяч гектаров земли.

Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону горячей линии партии AMANAT 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.