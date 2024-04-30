Паводковую воду будут использовать для полива в Казахстане
В настоящее время "Казводхоз" проводит очистку каналов и ремонт гидротехнических сооружений
Петропавловск. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Филиалы "Казводхоза" по всему Казахстану обеспечивают безаварийный пропуск паводковой воды и готовятся к предстоящему поливному сезону, сообщает Министерство водных ресурсов РК.
В СКО специалисты "Казводхоза" провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла.
Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы" - проинформировали в министерстве.
В Казталовском районе ЗКО вскрыли временные земляные дамбы на реке Большой Узень.
Вода была направлена в лиманы и на естественные сенокосы, подтопления большего количества населенных пунктов удалось избежать", - отметили в ведомстве.
Сейчас идет наполнение 4 водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.
Собрано более 200 млн кубометров воды, около 84% от общего объема. Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ", - говорится в информации.
В Урджарском районе области Абай прошла очистка сооружений Каракольского водохранилища, в Кокпектинском районе очищен гидроузел на реке Большая Буконь. В ВКО очистили головное сооружение магистрального канала "Жаугашты" в Курчумском районе. На водохранилище Орта-Теректы Маркакольского района заготовлены инертные материалы.
На Большом Алматинском канале ведут механизированную очистку внутрихозяйственной сети Каратурыкского массива орошения. Также идет бетонирование дна магистрального канала "Объединительный". Ведется реконструкция аварийных участков БАКа.
Чтобы обеспечить полную готовность к поливному сезону, работа ведется в две смены. Кроме того, идет бетонирование и механическая очистка Левобережного магистрального канала, который обеспечивает водой фермеров Илийского и Жамбылского районов Алматинской области. Для беспрепятственного пропуска талых и дождевых вод филиал по Алматинской области ведет расчистку русла реки Курты и русла реки Шелек", - рассказали в ведомстве.
Специалисты Акмолинского филиала "Казводхоза" уложили инертные материалы на дамбе системы лиманного орошения "Алва". Таким образом была минимизирована угроза дальнейшего размыва дамбы.
В Жамбылской области провели механическую очистку и ремонтные работы на 6 каналах общей протяженностью 48 км. Также были проведены работы по укреплению берегов канала "Саза".
В Кордайском районе прошла очистка Георгиевского магистрального канала. В Меркенском районе идет ремонт 11 гидропостов, после завершения которого будут отремонтированы еще 20. Также идет подготовка канала Р-3 к поливному сезону", - информирует ведомство.
Кызылординский филиал "Казводхоза" проводит механическую очистку 11 каналов общей протяженностью почти 52 км, а также ремонт 19 гидротехнических сооружений и 23 гидропостов.
На данный момент очищено около 33 км каналов и отремонтировано 9 гидротехнических сооружений. Идет реконструкция мостов на 20 гидропостах", - говорится в информации.
Филиал "Казводхоза" по области Жетісу проводит в этом году очистку 173,1 км каналов, ремонт 54 гидротехнических сооружений и 10 гидропостов.
На сегодня очищены 40 км каналов, построено одно гидротехническое сооружение, отремонтированы - 4. Подписаны договоры о подаче воды с 1060 крестьянскими хозяйствами. Аграрии получат 174 млн кубометров воды для полива около 20 тысяч гектаров полей", - сообщает министерство.
В Туркестанской области провели механическую очистку 33 каналов. Чтобы оценить готовность водохранилищ к принятию паводковой воды, была проведена проверка их технического состояния. Также была проверена техника и заготовлены необходимые инертные материалы.
Карагандинский филиал "Казводхоза" проводит ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокомспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Также началась очистка каналов от ила и растительности.