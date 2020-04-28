Перед Минздравом стоит задача увеличить объемы тестирования на COVID-19 минимум до 20-25 тыс. исследований в сутки

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Перед Министерством здравоохранения стоит задача увеличить объемы тестирования минимум до 20-25 тысяч исследований в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень", - сказал Токаев.

Он отметил, что нужно принять меры по использованию имеющихся мощностей для производства иммунобиологических препаратов.

Когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа. В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит масштабную государственную поддержку. Правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. Надеюсь, парламент примет Кодекс до конца сессии", - добавил глава государства.

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