12.01.2024, 20:33 61471
По какой причине недоступны сайты госорганов в Казахстане
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 13.00 12 января до 9.00 13 января и с 13.00 13 января до 9.00 14 января проводятся работы по проекту "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
В связи с этим возможно кратковременное отсутствие доступа к проекту "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов".
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13.01.2024, 12:53 19141
Ответственность за строительство ЖК на тектонических разломах несет акимат - сейсмологи
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость, рассказали специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Город Алматы относится к 9-10-балльной зоне. Горная часть - десятибалльная, северная часть - девятибалльная. Помимо того, на этих участках выделяются локальные зоны. Эти локальные зоны, в зависимости от состава грунта, могут различаться проявлениями воздействия сейсмических событий. Что касается жилищных комплексов - это чисто прерогатива строительных организаций и тех структур акимата, которые контролируют строительство по сейсмостойкости этих комплексов", - рассказал вчера на брифинге ДЧС заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.
Что касается определения сейсмостойкости новых ЖК, за это, по словам Узбекова, в ответе специальные организации, такие как НИИ сейсмостойкого строительства и городские департаменты архитектуры и строительства при акиме города Алматы.
Их прерогатива контролировать и дать заключения, сколько баллов они выдерживают", - уточнил Узбеков.
Он также прокомментировал вопрос о разработке новой карты разломов.
Эти разломы были выявлены в свое время геофизиками, геологами, сейсмологами в конце 70-х - начале 80-х годов, были выделены с помощью специальных аппаратурных исследований. После этого прошло достаточно длительное время. Эти территории уже застроены. Сейчас вот эти структуры элементов земной коры исследовать каким-то прибором, аппаратурой в городских условиях очень сложно. Поэтому необходимо заново, другими методами провести исследование современной активности этих тектонических разломов", - отметил специалист.
Он пояснил, что некоторые разломы на настоящем этапе геологического времени могут быть активны, а некоторые погребенные разломы могут не привести к сейсмической и тектонической активности.
В этом аспекте надо исследовать эти разломы", - подчеркнул Узбеков.
Отметим, что на карте микросейсмического районирования Алматы 1983 года, опубликованной на сайте arcgis.com, указаны основные тектонические разломы. Всего в пределах городской черты их выявлено 5, сообщает сайт чс-ник.kz. Они залегают на глубине 1200 метров и охватывают практически всю территорию города.
Вчера сейсмологи также рассказали, грозит ли Алматы разрушительное землетрясение в ближайшее время.
Напомним, по данным акимата, в Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов. Также проведена паспортизация и обследование более 17 тысяч зданий. Результаты в настоящее время обрабатываются. Кроме того, в мегаполисе завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
В сентябре 2023 года директор института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев рассказал, что институт разрабатывает карты детального сейсмического зонирования на территории Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. В картах указаны все наиболее активные сейсмические разломы, также на их основе разработаны и утверждены строительные нормативы, то есть правила застройки городов.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
В эксклюзивном материале Kazakhstan Today ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.
12.01.2024, 20:44 60691
Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Йеменом
Рекомендация связана со сложившейся в этой стране ситуацией
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Йеменом, сообщает пресс-служба Авиационной администрации РК.
В связи с событиями в Йемене департамент авиационной безопасности ААК провел оценку степени угрозы и управления рисками в области авиационной безопасности для деятельности гражданской авиации. На основании результатов проведенной оценки Авиационная администрация не рекомендует авиакомпаниям Казахстана осуществлять полеты над воздушным пространством Йемена.
Напомним, США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене. Начатую военную операцию США назвали самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море.
12.01.2024, 15:28 76186
В Минцифры прокомментировали информацию о продаже телефонных номеров казахстанцев в Сети
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются только по заявлению потерпевшего, при этом на сегодняшний день в ведомство не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров телефонов в Сети.
По информации МЦРИАП, в 2023 году за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу которых наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.
При этом дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. В случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены, Комитет информационной безопасности МЦРИАП готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности", - сказано в сообщении пресс-службы.
В Минцифры отметили, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите). Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.
На сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в интернете", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.
Эксперты также дали несколько советов по защите персональных данных в Сети:
- используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации;
- обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров;
- не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство;
- используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ;
- не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию;
- используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам;
- проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.
Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
12.01.2024, 13:04 83771
Грозит ли Алматы разрушительное землетрясение, рассказали в ДЧС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и области в ближайшее время не ожидается разрушительных землетрясений, сообщили на брифинге спасатели и сейсмологи.
Согласно нашим заключениям, в ближайшее время в городе Алматы сильные землетрясения магнитудой свыше 5,5, имеющие разрушительный характер, не ожидаются. Просим жителей не паниковать, а знать меры предосторожности и соблюдать 10 необходимых шагов для спасения жизни", - рассказала заведующая лаборатории флюидного режима земной коры Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Елизавета Есенжигитова.
По словам спикеров, ежегодно вокруг Алматы фиксируется до 200 сейсмических событий, из них ощутимых крайне мало. Ежегодно центр составляет среднесрочный прогноз для республики, в частности для Алматы.
Наш прошлогодний прогноз подтвердился. Сильных и разрушительных землетрясений не было", - уточнила Есенжигитова.
Сейсмологический прогноз на 2024 год будет готов на следующей неделе.
Специалисты отмечают, что для Алматы разрушительным окажется землетрясение в 7 баллов и выше.
Согласно шкале МСК-64, с 7 баллов начинается существенное разрушение зданий и сооружений. Поэтому для Алматы, учитывая грунтовые условия, можно считать опасными разрушительные землетрясения выше 7 баллов", - сказал заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.
Он также ответил на вопрос, как проверяются новые ЖК на сейсмостойкость. По его словам, центр проводит оценку сейсмической опасности.
В соцсетях есть информация, что многие ЖК размещены на тектонических разломах. Этот вопрос тоже актуален для города. Эти разломы были выявлены геофизиками, геологами, сейсмологами в конце 70-х - начале 80-х годов с помощью специальных аппаратурных исследований. После этого прошло достаточно длительное время. Эти территории уже застроены. Сейчас вот эти структуры элементов земной коры исследовать каким-то прибором, аппаратурой в городских условиях очень сложно. Поэтому необходимо заново, другими методами провести исследование современной активности этих тектонических разломов", - отметил специалист.
Он пояснил, что некоторые разломы на настоящем этапе геологического времени могут быть активны, а некоторые погребенные разломы могут не привести к сейсмической и тектонической активности.
В этом аспекте надо исследовать эти разломы", - подчеркнул Узбеков.
Напомним, по данным акимата, в Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов. По словам Елизаветы Есенжигитовой, в конце 2023 года совместно с КазНИИСА центром сейсмологических наблюдений проведена паспортизация зданий Алматы.
Более 17 тысяч зданий было обследовано. Результаты в настоящее время обрабатываются", - сказала она.
Также в мегаполисе завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.
12.01.2024, 11:36 88496
Национальный центр тестирования станет госпредприятием
Фото: НЦТ
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования намерены реорганизовать из государственного казенного предприятия в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, говорится в проекте постановления Министерства науки и высшего образования РК.
Предполагается стопроцентное участие государства в уставном капитале предприятия.
В пояснительной записке к документу говорится, что "в силу большей автономности, новая форма юридического лица позволяет более оперативно реагировать на запросы потребителей, оказывать дополнительные услуги, улучшать материально-техническую, научно-методическую базу. Это позволит повысить качество внешней оценки образования в Республике Казахстан".
Также это создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего внедрения системы оценки уровня знаний казахского языка во многих сферах деятельности общества, проведения различных аналитических исследований, для выработки эффективных управленческих решений по всем уровням образования на основе обширной базы данных Национального центра тестирования", - подчеркивается в проекте постановления.
Провести преобразование Национального центра тестирования в новое юридическое лицо с утверждением устава, штатного расписания, передаточного акта и оформлением иных необходимых документов планируется в течение 2024 года.
Ранее сообщалось, что НЦТ будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты по казахскому языку.
Также сообщалось, что НЦТ снизил с 5 до 3 пороговые баллы по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения".
11.01.2024, 16:15 148546
"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты
Также начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля текущего года Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП "Казводхоз" после замечаний, озвученных Высшей аудиторской палатой, сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш.
В рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний ВАП по ранее проведенным аудиторским мероприятиям.
Главная цель аудита - прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения", - отметил Галымжан Молдаш.
Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод".
Напомним, в декабре прошлого года глава ВАП Наталья Годунова на заседании в мажилисе сообщила, что, несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. Она подчеркнула, что к этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.
На момент проведения аудита в мае 2023 года, то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%, а интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще", - добавила она.
Также ранее сообщалось, что потери воды на изношенном Нуринском водопроводе достигают 70-80%. Жители, получающие воду из данного источника, регулярно остаются без водоснабжения из-за прорывов труб.
11.01.2024, 15:10 152981
В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Космомониторинг показал 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых и 0,9 млн гектаров неиспользуемых пахотных угодий выявил космомониторинг, проинформировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Космический мониторинг выявил 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году, 377 исторических случаев с изменениями площади и 2049 исторических случаев без изменений площади. Также космический мониторинг рационального использования земельных ресурсов территории всех областей РК выявил 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий", - проинформировали в Минцифры РК.
Также сообщается, что по результатам космического мониторинга 2023 года общее количество незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов - более 296 тысяч.
Кроме того, космический мониторинг неиспользуемых земельных участков коммерческого назначения, проведенный на территории 22 городов страны, выявил 2154 участка общей площадью 4351 га.
11.01.2024, 14:47 142246
Назначен глава исполкома Международного фонда спасения Арала
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее освобожденный от должности посла Казахстана в Иране Асхат Оразбай возглавил исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала.
Решением президента Международного фонда спасения Арала, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен председателем исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала", - информирует пресс-служба Акорды.
Напомним, председательство в Международном фонде спасения Арала в 2024 году перешло к Казахстану. В текущем году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала.
Как сообщалось ранее, с октября 2022 года отмечается повышение уровня воды в Аральском море.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?