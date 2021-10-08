Подготовлен совместный приказ Минздрава и МНЭ для проверки паспортов вакцинации и ПЦР-тестирования у работников

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичное обсуждение до 20 октября 2021 года размещен совместный приказ "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года №463 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года №285 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проектом приказа вносятся изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи распространением инфекционных заболеваний.

Проверочный лист включает в себя перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства (требования касательно наличия паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) и медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания).

Согласно документу, дополнены критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На объектах, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи распространением инфекционных заболеваний, будет проверяться:

1) наличие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе;

2) наличие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы;

3) наличие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств;

4) наличие в санитарных узлах средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

5) наличие и обеспечение на рабочих местах антисептиков;

6) наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия;

7) наличие разметки мест посредством обозначений на полу или посредством ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей, где наблюдается интенсивность передвижения;

8) наличие обеспечения предварительной записи, недопущение "зоны ожидания", обеспечить соблюдение расстояния не менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником;

9) соблюдение дистанцирования между столами не менее 1 метра в пунктах общественного питания;

10) соблюдение расстояния не менее 2 метров между рабочими местами, наличие разметки границ оптимальных рабочих зон на объектах сферы обслуживания;

11) размещение сотрудников в одном помещении с соблюдением социального дистанцирования на расстоянии не менее 1 метра друг от друга;

12) обеспечение реализаций продуктов питания в фасованном виде (за исключением ненарезанных овощей и фруктов);

13) проведение профилактических дезинфекционных мероприятий;

14) обеспечить исправную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания;

15) недопущение одновременного скопления посетителей при проведении зрелищных мероприятий (не превышающая 50% проектной мощности);

16) обеспечение наполняемости групп, залов, не более 50% от проектной мощности;

17) соблюдение требований к ограничению (запрещению) деятельности объекта (режим работы);

18) обеспечение и своевременная смена средств индивидуальной защиты персоналом в течение рабочего дня (масок каждые 3 часа, перчаток в случае повреждения);

19) наличие у водителя и кондуктора общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептика для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой;

20) недопущение посетителей (пассажиров) в закрытые помещения, а также в общественный транспорт без защитных масок;

21) обеспечение организации по соблюдению дистанцирования не менее 1 метра в местах скопления людей;

22) соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, поминальных мероприятий;

23) соблюдение требований на ограничение участия в массовых мероприятиях, в том числе спортивных и семейных;

24) прохождение тестирования после прибытия из стран дальнего зарубежья в сроки, определенные нормативными правовыми актами;

25) наличие паспорта вакцинации COVID-19;

26) наличие ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Нарушения этих требования делятся на незначительные, значительные, грубые.