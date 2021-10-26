Поднять на уровень кодекса закон о цифровых документах предложил Мусин

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин считает необходимым поднять на уровень кодекса закон о цифровых документах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе правительственного часа в мажилисе депутаты подняли проблему сбоев в цифровых системах госорганов страны.

За девять месяцев текущего года общее время неработающих систем составило 482 часа. МВД, а это документирование граждан, - 75 часов, Министерство здравоохранения - 29 сбоев, 48 часов простоя, Министерство юстиции - 11 часов и так далее. Это время наши граждане прождали в очередях в ЦОНах", - заявил вице-спикер мажилиса Павел Казанцев.

В свою очередь Багдат Мусин проблему признал.

Действительно, такая проблема имеется. Введение новшеств - это не так просто. Все зависит от внесения изменений в нормативные правовые акты. У каждого госоргана имеются свои НПА, куда необходимо вносить изменения. Эту работу мы проводим, но это требует времени. В некоторых местах есть необходимость требования оригинала. Мы внесли поправки в Закон "Об информатизации", но наш закон ниже кодекса. Поэтому требуется предоставление оригиналов. Поэтому необходимо внести изменения в кодекс. Этот вопрос можно решить одним - поднять на уровень кодекса закон о цифровых документах. Пусть это будет на уровне Гражданского кодекса", - цитирует Мусина издание "Казправда".





В ходе выступления Мусин также сообщил, что для беременных женщин в настоящее время доступны все услуги по ведению беременности в формате онлайн, и привел в пример свою супругу.





«Сейчас моя супруга ждет ребенка и получает все уведомления онлайн, это все доступно», - сказал он.



