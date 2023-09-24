21.09.2023, 10:04 51631
Подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге экстрадировали из Турции в Казахстан
Он находился в международном розыске с 2014 года
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.
Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы. Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За такое уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.
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23.09.2023, 17:03 24421
Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
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Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.
По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:
- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";
- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;
- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;
- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;
- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";
- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;
- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;
- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.
Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.
23.09.2023, 12:45 32031
Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией
Текст закона публикуется в печати
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий процедуры таможенного контроля и информационного обмена с Турецкой Республикой, сообщает официальный сайт президента.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, депутаты сената парламента одобрили закон, упрощающий таможенные процедуры для экспортеров Казахстана и Турции.
23.09.2023, 11:44 35161
Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов Дополнено
Фото: Сенат РК
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.
С января этого года Гауез Нурмухамбетов являлся депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, членом комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. До этого занимал должность первого заместителя акима Костанайской области, с 2014 по 2015 год был назначен инспектором администрации президента Республики Казахстан. На протяжении пятнадцати лет являлся акимом разных районов Костанайской области, в том числе главой административного центра.
Дополнено 23.09.2023, 14.00:
По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.
Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатами на должность акима Северо-Казахстанской области были Аблалиев Сатжан Айтенович и Нурмухамбетов Гауез Торсанович.
Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.
По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении нового акима СКО.
Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.
23.09.2023, 11:26 35296
Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение
Фото: Depositphotos
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Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.
По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.
Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
23.09.2023, 09:36 38846
Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии
Фото: Акорда
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента.
Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета," - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Акабском заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.
22.09.2023, 21:02 54861
Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 21 по 22 сентября состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры под председательством заместителя генерального прокурора Улана Байжанова в штаб-квартиру Интерпола в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба надзорного органа.
В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола - заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Каваной и директором центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни.
Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана.
Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.
Новый закон не затронет добросовестных инвесторов. Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
22.09.2023, 19:09 58136
В Казахстане планируют убрать слово "Елбасы" из названий медалей и наград
Изменение названий не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют изменить название медали "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы") на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу").
Нагрудной знак "Елбасы қорғаны" - "Защитник Елбасы" переименуют в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" - "Почетный сотрудник Службы государственной охраны Республики Казахстан".
В проекте отмечается, что изменение названий не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.
Проект указа премьер-министра опубликован на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение проекта указа продлится до 5 октября.
Напомним, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан". В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны, исключен первый президент РК - Елбасы.
22.09.2023, 17:30 60031
Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам, запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.
Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?