Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские и волонтеры проведут в столице поквартирный обход для уточнения списков избирателей, передает Kazakhstan Today.

В столице зарегистрировано 304 избирательных участка, из них 239 - на местах и 65 участков находятся за рубежом, в представительствах, посольствах и консульствах. В Нур-Султане насчитывается свыше 598 тыс. избирателей", - сообщили в Управлении внутренней политики столицы.

Для уточнения и актуализации списков избирателей акимат Нур-Султана предоставляет горожанам возможность получать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени через: единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7; мобильное приложение SmartAstana в разделе "Городские услуги"; официальный интернет-ресурс astana.gov.kz; геопортал акимата города Нур-Султана maps.astana.kz путем ввода адресных данных (улицы, дома) избирателя с возможностью просмотра границ и центров избирательных участков по электронной карте города; чат-бот @smartastana_bot в социальной сети Telegram; мессенджер Whatsapp и социальную сеть Instagram.

В ведомстве пояснили, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений следует обращаться к порталу электронного правительства egov.kz, раздел "Гражданство, миграция и иммиграция - Регистрация населения и снятие с регистрационного учета", либо в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Также для уточнения и актуализации списков избирателей с 15 по 29 апреля 2019 года организовывается кампания по дворовому и поквартирному обходу силами привлеченных сотрудников полиции (400 человек) и волонтеров из числа студентов (400 человек) вузов и колледжей столицы.

Волонтеры перепишут всех жителей с уточнением о факте регистрации с их слов и указанием фактического места проживания и сверяются со списками с государственной базой данных о физических лицах. Эти данные будут сведены в районных акиматах, и соответствующие корректировки будут внесены в списки избирателей.

Напоминаем, что каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента объявления или назначения выборов. В случае, если избирателю не позже чем за 30 дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей. При обращении в соответствии с настоящим пунктом местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать", - резюмировали в УВП.

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