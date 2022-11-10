Полиция Казахстана в преддверии выборов перейдет на усиленный вариант несения службы

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана с 15 ноября переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Отмечается, что полиция будет работать в усиленном режиме с 09.00 15 ноября по 24 ноября текущего года.

Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября

Стоит отметить, что с 9 ноября полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы в рамках ОПМ "Правопорядок". Это широкомасштабное мероприятие, направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, информирует Polisia.kz

Сообщается, что в проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города, в том числе пеших.

В рамках "нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места.

Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.

Также активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.