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Полиция Казахстана в преддверии выборов перейдет на усиленный вариант несения службы

09.11.2022, 18:34 15826
Полиция Казахстана в преддверии выборов перейдет на усиленный вариант несения службы
Фото: polisia.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана с 15 ноября переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов, сообщили в пресс-службе МВД РК.
 
Отмечается, что полиция будет работать в усиленном режиме с 09.00 15 ноября по 24 ноября текущего года.
 
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября.
 
Стоит отметить, что с 9 ноября полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы в рамках ОПМ "Правопорядок". Это широкомасштабное мероприятие, направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, информирует Polisia.kz.
 
Сообщается, что в проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города, в том числе пеших.
 
В рамках "нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места.
 
Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.
 
Также активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.
 

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Президент Казахстана принял генерального прокурора

10.11.2022, 15:30 1811
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который доложил о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование январских событий и вопросы амнистирования их участников.
 
Глава государства был проинформирован, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.
 
По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так, Министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге.
 
В рамках работы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество.
 
По актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также не используемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии - 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тысяч гектаров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.
 
Ранее сообщалось, что Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане.
 

В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка

10.11.2022, 14:15 2556
В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание государственного языка, сообщил в кулуарах сената премьер-министр страны Алихан Смаилов.
 
По его словам, правительство разработало законопроект, по которому иностранцы, претендующие на получение гражданства Казахстана, обязаны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Документ в скором времени поступит в парламент, информирует sputnik.kz.
 

Эти нормы сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство", - заявил премьер-министр.

 
Он отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен.
 

Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям. Но для некоторых категорий эти требования не применяются: этнические казахи, несовершеннолетние", - цитирует zakon.kz Алихана Смаилова.

 
Он пояснил, что также есть люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.
 

Например, если в Казахстане живут его близкие родственники или супруг или супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК. Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство", - добавил премьер-министр.

 

Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане

10.11.2022, 13:07 5031
Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который доложил о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере.
 
Глава государства также был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере.
 
Наряду с этим отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования.
 
Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях.
 
Полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 килограммов синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.
 
Также доложено о разработке отдельного закона "О противодействии торговле людьми".
 
По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Копена Амирбека

10.11.2022, 08:18 8521
Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Копена Амирбека
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Копена Амирбека, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто", - говорится в телеграмме.

 

Токаев примет участие в саммите ОТГ

09.11.2022, 11:10 23091
Токаев примет участие в саммите ОТГ
Фото: Depositphotos
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, информирует telegram-канал пресс-службы президента.

В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ.

Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита, уточнили в пресс-службе.
 

МИИР: до 2025 года будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи

08.11.2022, 19:57 32106
МИИР: до 2025 года будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  В рамках исполнения поручений главы государства об обеспечении жильем представителей работающей молодежи Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят комплексный план мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В ближайшие три года в Астане, Алматы и Шымкенте будет построено 12 тысяч квартир, которые будут сдаваться в аренду молодежи.
 
Согласно национальному проекту "Сильные регионы - драйвер развития страны" до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.
 
Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам.
 
Таким образом, в рамках государственной программы "Нұрлы жер" с 2019 года для представителей работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных квартир в трех мегаполисах страны.
 
Также на сегодняшний день запущены такие жилищные программы, как "Елорда жастары" в Астане, "Алматы жастары" в Алматы, "Қарағанды жастары" в Карагандинской области, "Әулие ата жастары" в Жамбылской области,"Орал жастары" в Западно-Казахстанской области, "Қостанай жастары" в Костанайской области, "Алатау жастары" в Алматинской области, "Атырау жастары" в Атырауской области. Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа"Ертіс жастары", в Абайской области - "Абай жастары", в Актюбинской области - "Ақтөбе жастары".
 
Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10% сроком до 25 лет.
 

Знание казахского языка могут сделать обязательным для получения гражданства

08.11.2022, 16:59 35306
Знание казахского языка могут сделать обязательным для получения гражданства
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В парламенте Казахстана разработали поправки в закон о предоставлении гражданства, включающие обязательное знание казахского языка и законов страны. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
 

В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства", - сообщил глава кабмина.

 
По его словам, в стране работают 40 домов дружбы, в которых есть 174 воскресные школы для бесплатного изучения государственного языка. Там же можно познакомиться с казахской культурой и обычаями.
 
Смаилов также сообщил, что в настоящий момент ежедневное количество прибывающих граждан Российской Федерации вернулось к среднему уровню пересечения государственной границы.
 
Для контроля в сфере миграции, по словам Смаилова, создана штаб-квартира, а также разработан план действий по защите национального рынка, по усилению контроля на государственной границе и приграничных территориях. Проводятся мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, содействию во временном заселении и управлению рисками, связанными с ростом миграции.
 

Президент РК ознакомился с деятельностью Центра Абая в Атырауской области

08.11.2022, 15:00 36271
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Атыраускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра Абая, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям.

В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках.
 
Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы "Балбырауын" в исполнении молодых домбристов.
 
Также в шахматном клубе Касым-Жомарт Токаев побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии. Президент поинтересовался планами шахматистки на будущее и пожелал ей дальнейших успехов.
 
В завершение мероприятия Центру Абая был подарен автобус от имени президента.
 
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял тему охраны здоровья подрастающего поколения.
 

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