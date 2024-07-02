Порядка 8,5 млрд тенге направят на повышение зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений

Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля текущего года работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Порядка 8,5 млрд тенге предусмотрено в бюджете для повышения зарплаты работникам лесных и природоохранных учреждений, сообщили в правительстве.





В частности, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства РК "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".





Согласно документу до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки.





Также повысят оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.





На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере 8 480,1 млн тенге.





Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников.





Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.





Напомним, в июле 2023 года в рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева была установлена 100-процентная надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.