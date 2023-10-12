Пострадавшим от неурожая фермерам погасят задолженность в размере 30 млрд тенге

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе обсудили меры господдержки фермеров, чьи посевы в этом году пострадали от неблагоприятных погодных условий, сообщает - В мажилисе обсудили меры господдержки фермеров, чьи посевы в этом году пострадали от неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба кабмина.





И.о. министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек сообщил о проделанной в данном направлении работе, напомнив о том, что ранее на госкомиссии по вопросам модернизации экономики принят ряд важных решений:





установить справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных;

предоставить возможность исполнения обязательств деньгами без применения штрафных санкций;

дать отсрочку на 1 год по исполнению обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту с фиксированной комиссией за 2023 год.





По словам Тамабека, совокупный объем заявок на субсидии составляет 155 млрд тенге. Сейчас правительство прорабатывает вопрос выплат. На первоначальном этапе планируется погасить задолженность в размере 30 млрд тенге.





По линии АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию исполнения обязательств от 62 сельхозтоваропроизводителей на сумму 4 млрд 541 млн тенге. По всем поступающим от фермеров вопросам сотрудники филиалов АКК и КАФ проводят необходимые консультации", - отметил Тамабек.





Депутат Мажилиса Аян Зейнуллин уточнил: что ожидать фермерам, если ситуация повторится в следующем году?





Если в следующем году ситуация с непогодой повторится, будьте уверены, мы найдем выход из положения", -- заверил вице-премьер Серик Жумангарин.





МСХ также отчиталось по результатам уборочных работ. По его данным, уборка зерновых проведена на большей части территории Казахстана. Убрано 14,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 84,5%.





Объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице порядка 11,2 млн тонн. При этом в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.





С учетом переходящих остатков ожидаемый валовый сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт", - подчеркнул Тамабек.





Заместитель председателя мажилиса Альберт Рау подчеркнул, что в сельском хозяйстве есть ряд задач, которые предстоит решать. Тем не менее, острота самого главного вопроса по поддержке пострадавших от непогоды фермеров снижена благодаря своевременно принятым правительством мерам, отметил он.