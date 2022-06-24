Повысить с 1 октября зарплату следователям и оперативникам пообещал Токаев

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб будет увеличена с 1 октября этого года, сообщил сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимы наделены правом устанавливать 30% надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов. Кроме того, по моему распоряжению с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб. Мы продолжим принимать комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что работа полицейских - опасная профессия, зачастую сопряженная с риском для жизни и здоровья. За годы независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения.

Важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе", - заметил президент.

Вместе с тем, по его словам, в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. Так, в мае на встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости в отношении предпринимателей.

Глава государства также указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах. Сотрудники МВД тоже замечены в противоправных действиях. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.

Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж. АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония", - считает Токаев.

В числе приоритетных задач государства он также назвал защиту женщин и детей от насилия.

В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям. В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы. Работа этих центров эффективна. Поэтому необходимо создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи. Поручаю это правительству и акимам", - отметил Токаев.



