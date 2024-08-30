Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение изменятся в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аудит ценообразования в строительной сфере - Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата.





На заседании палаты РК были рассмотрены итоги аудита: эффективность системы ценообразования в строительстве, а также использование средств и активов, выделенных на проектирование и строительство.





По данным официальной статистики, общий объем строительных работ в Казахстане за прошлый год достиг 7,6 трлн тенге, увеличившись на 21% по сравнению с 2022 годом. За 2017-2023 годы строительная отрасль в структуре ВВП занимает в среднем 6,5%.





Однако в действующих нормативных правовых актах, влияющих на ценообразование в строительстве, имеется целый ряд пробелов и недоработок, отметил член Высшей аудиторской палаты Михаил Бортник. В частности, отсутствуют четкие критерии и прозрачность отбора базовых предприятий-поставщиков, на основании которых в дальнейшем ведется наблюдение за ценами и обеспечивается сметно-нормативная база в строительстве.





Это касается мониторинга цен на стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование. При этом компании не несут ответственности за непредставление установленной формы отчетности (1-СМИО)", - отметил Бортник.





Также установлены недостатки в законодательстве о государственных закупках. В частности, правила проведения госзакупок не учитывают положения о реализации проектов строительства в соответствии со сметой подрядчика (офертой).





Кроме того, действующее законодательство позволяет в случае корректировок и удорожаний проектов строительства с сохранением технологии и конструктивной части увеличивать также сумму договоров об оказании услуг технического и авторского надзора. Это приводит к дополнительной нагрузке на бюджет, несмотря на тот же объем надзорных услуг", - говорится в заключении госаудита.





В государственном банке проектов строительства, который был создан, чтобы исключить факты завышения стоимости при возведении идентичных объектов, имеется 6706 проектов. При этом по 5665 из них (84,5%) отсутствуют авторские (имущественные) права на их использование.





В целом из-за отсутствия действенных инструментов и нормативных требований по применению проектов данного госбанка они используются крайне редко. С января 2021 года запрошено и передано всего 55 проектов, что составляет 5% от количества проектов с наличием авторских прав, сообщили в палате.





Эти проекты разрабатываются за счет бюджетных средств, попадают в наш каталог, но из-за того, что авторские права не переданы, они не могут повторно применяться. Если заказчик в лице бюджетной или квазигосударственной организации платит деньги за разработку определенного продукта, он должен полностью переходить в собственность заказчика. Сейчас из-за этого тормозится повторное применение уже готовых проектов. Как вы собираетесь решать этот вопрос?" - обратился Алихан Смаилов к представителям уполномоченных госорганов.





Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова прокомментировала, что на сегодняшний день нет юридических проблем изначально при заключении договора прописать пункты о передаче имущественных прав. Это больше вопрос дисциплины со стороны госорганов. В этой связи она отметила необходимость разработать типовую форму договора по бюджетным проектам, чтобы этот пункт соблюдался по умолчанию.





Госаудит также выявил нарушения и недостатки при реализации конкретных инфраструктурных проектов, отражающие существующие системные проблемы в отрасли. В частности, по проекту строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе ВКО произошло удорожание более чем на 31,2 млрд тенге, или на 104%. Стоимость центра гематологии в Усть-Каменогорске возросла с 32 до 72 млрд тенге, то есть на 125%.





Всего государственным аудитом выявлены:





финансовые нарушения на 1,3 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование бюджетных средств - более чем на 14,2 млрд тенге;

экономические потери и упущенная выгода - 530 млн тенге.





Также установлено 26 системных недостатков и 88 процедурных нарушений.





Материалы по 21 факту с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы.



