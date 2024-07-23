Правила обслуживания и проезда в пассажирских поездах изменят в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменятся правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.





Согласно новым правилам, продажа билетов на маршрут будет завершаться за 10 минут до отхода поезда. Исключение составляет продажа лицам с инвалидностью и сопровождающие их лица. Для покупки билета можно использовать цифровые документы. Солдаты-срочники могут использовать в качестве документа военный билет.





В вагонах должны находиться резервуары не только с горячей, но и с холодной питьевой водой.





Уборку в вагонах и купе теперь обязаны производить не менее двух раз в сутки, а в санузлах - не менее четырех раз в сутки.





Каждому пассажиру должен быть предоставлен доступ к информационным мультимедийным ресурсам и информации:





о расписании движения поезда;

сервисных услугах;

основных условиях проезда в пассажирском поезде;

правах и обязанностях пассажиров и обслуживающего персонала с возможностью размещения на информационном ресурсе отзывов и предложений по вопросам сервиса и качества обслуживания;

доступе к развлекательным программам.





В проекте правил также подчеркивается, что пассажиры нижних и верхних мест имеют равные условия на пользование обеденными столиками при их наличии.





Также по новым правилам проводники теперь обязаны стелить постель лицам с инвалидностью, больным, престарелым и пассажирам с малолетними детьми, а также предоставлять маломобильным пассажирам кресло-коляску.





Правила запрещают:





осуществлять в вагонах реализацию (торговлю) товаров народного потребления;

распивать алкогольные напитки (за исключением вагона-ресторана, вагона-бара и купе-буфета);

перевозить сырое мясо и сырую рыбу (в том числе замороженные);

употреблять наркотические вещества.