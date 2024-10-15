Правила оповещения населения при ЧС посредством телерадиовещания утверждены в Казахстане

Правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность в Казахстане, независимо от форм собственности

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана подписал - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана подписал приказ об утверждении правил использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, передает корреспондент агентства.





Правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка разработаны в соответствии с положениями закона РК "О масс-медиа".





Согласно документу, использование сетей телерадиовещания для оповещения населения осуществляется путем передачи видео, текстовых и речевых сообщений по сетям и каналам телерадиовещания с перехватом трансляции текущих теле-, радиопрограмм. Оповещение населения при осуществлении мероприятий по оповещению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка осуществляют:





1) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты в соответствии с законом РК "О гражданской защите";





2) органы национальной безопасности в соответствии с законом "О противодействии терроризму";





3) комендант местности, назначаемый в соответствии с Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении".





Отмечается, что правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, независимо от их форм собственности.





Для оповещения населения, трансляции теле-, радиопрограмм перехватываются с рабочих мест оперативных дежурных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, оснащенных техническими средствами перехвата трансляции теле-, радиопрограмм. В случаях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и/или социального характера, требующих немедленного реагирования, для оповещения населения уполномоченными органами передаются операторам телерадиовещания носители информации, содержащие видео, текстовые и речевые сообщения об угрозе жизни и здоровью людей, а также о порядке действий в сложившейся обстановке", - говорится в разделе о порядке проведения оповещения.





Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты совместно с операторами телерадиовещания не реже одного раза в квартал проверяет готовность технических средств к перехвату трансляций.





Операторами телерадиовещания сопрягаются технические средства по перехвату транслируемых теле-, радиопрограмм с системами оповещения, используемыми уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.



