Правительство и Счетный комитет проведут анализ эффективности госхолдингов и нацкомпаний

Нур-Султан. 3 сентября. 3 сентября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК рассмотрены меры по реализации послания главы государства "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", передает Kazakhstan Today.

По словам первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов Алихана Смаилова, приоритетной задачей является повышение отдачи от квазигосударственного сектора.

"Нами будет оценен реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет. Правительство вместе со Счетным комитетом в трёхмесячный срок проведет анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний", - сказал А. Смаилов.

По его информации, правительство продолжит работу по диверсификации экономики и активизирует проведение функционального анализа деятельности, как государственных органов, так и квазигосударственного сектора. Будут тщательно проанализированы исследования казахстанских и зарубежных аналитиков.

Глава государства в послании также отметил, что с целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры.

Начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний будет сокращено на 25%", -сказал А. Смаилов.

В рамках снижения безработицы и повышения уровня жизни сельского населения из Национального фонда выделено около 100 млрд тенге. До конца текущего года будет разработана законодательная основа по освобождению компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налогов от их основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

Вместе с тем Министерством финансов РК был разработан законопроект по вопросам государственных закупок, который также направлен на стимулирование малого бизнеса.

Будет усилена работа по стимулированию безналичных платежей, противодействию теневой экономике, ужесточена борьба с выводом капиталов, уходом от уплаты налогов. Недавно была переформатирована и оптимизирована работа службы экономических расследований", - сказал А. Смаилов.

В рамках послания глава государства поручил модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Для этого правительство примет меры по повышению качества текущей налоговой системы, стимулирующей компании инвестировать в человеческий капитал, в повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт. Будут запрещены выплаты, сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и Национального фонда, совместно с Нацбанком до конца текущего года будут выработаны конкретные предложения по повышению качества инвестирования и использования Нацфонда.

Для усиления социальной поддержки населения будут далее изыскиваться резервы за счет сокращения всех неэффективных расходов и повышения доходов бюджета", - заявил А. Смаилов.

Министерством финансов начата комплексная работа по улучшению и усилению таможенного администрирования. Будет дальше совершенствоваться система государственных закупок.

Разработан соответствующий законопроект, который направлен на стимулирование добросовестной конкуренции, снижение коррупционных рисков, а также повышение качества товаров, работ, услуг и квалификации поставщиков. Все это позволит получить дополнительные доходы в бюджет", - сказал А. Смаилов.

При этом в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами правительству поручено изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В ближайшее время нами эта работа будет проделана. Также будет выстроена организация бюджетного процесса на всех уровнях с реальным вовлечением населения в формирование местных бюджетов. Для того чтобы районный, городской и сельский уровни власти стали экономически более самостоятельными в решении задач местного значения будут приняты соответствующие законодательные акты", - добавил А. Смаилов.

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