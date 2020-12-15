Правительство Казахстана и Карачаганакский консорциум поставили точку в многолетнем споре

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Карачаганакский консорциум и правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора, передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" подписали Соглашение о завершении по урегулированию спора, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В рамках Соглашения о завершении:

консорциум осуществил выплату Республике Казахстан в размере $1 млрд 305 млн;

стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до $600 млн при цене на нефть 40-50 долларов за баррель;

стороны одобрили начало реализации инвестиционного Проекта расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении.

Проект будущего расширения Карачаганака ПРК (1А), предусматривает строительство компрессора обратной закачки газа и сопутствующих установок с объемом инвестиций около $1 млрд. Это позволит поддерживать объем добычи на уровне 10 - 11 млн жидких углеводородов в год.

Реализация ПРК (1А) предполагает обеспечение минимальной доли казахстанского содержания в размере 45% в закупе товаров, работ и услуг и 75% при найме персонала. В последующем стороны предусмотрели возможность реализации следующего этапа реализации ПРК 1 (В) с учетом технико-экономических параметров проекта", - отметили в Минэнерго.

По сообщению официального представителя правительства РК, сегодня стороны поставили окончательную точку в многолетнем споре, подписав Соглашение о завершении.

Суть разногласий заключалась в справедливом разделе продукции и, соответственно, распределении денежных доходов между сторонами. Необходимо отметить, что республика действовала в строгом соответствии с условиями подписанного контракта и применимого законодательства. В результате длительных и не простых переговоров, сторонам удалось прийти к дружественному урегулированию спора, что отражает приверженность республики к взаимоприемлемому разрешению возникающих споров с инвесторами в соответствии с положениями контрактов", - говорится в сообщении.

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции, заключенного между правительством Республики Казахстан, Альянсом иностранных компаний в лице "Шелл" (29,25%), "Эни" (29,25%), "Шеврона" (18%), "Лукойла" (13,5%) и "КазМунайГаза" (10%).

В 2015 году Республика выразила свое несогласие с тем, как консорциум распределяет прибыль и производит расчеты по методике. В результате возникших коммерческих разногласий Казахстан обратился в международный арбитражный суд, как того требуют условия Окончательного соглашения о разделе продукции. Пока шел арбитражный процесс, правительство и консорциум вели переговоры по поиску взаимоприемлемого решения и урегулированию разногласий.

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