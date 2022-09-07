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Правительство одобрило план по реализации послания президента

06.09.2022, 10:47 12551
Правительство одобрило план по реализации послания президента
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" одобрен на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проект ОНП предусматривает реализацию 109 мероприятий по следующим направлениям: новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.
 
Так, планируется запустить нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения" и выработать меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры в целом. В рамках нового нацпроекта "Комфортная школа" до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест.
 
Кроме того, будут приняты законодательные поправки по введению моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года с фиксацией 61 года как установленного возраста и увеличению с 1 января 2023 года продолжительности периода выплат по уходу за ребенком до 1,5 года.
 
С 1 января 2024 года ожидается запуск проекта "Нацфонд - детям", в рамках которого на специальные накопительные счета детей планируется направлять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда. Данные средства можно будет использовать по достижении 18 лет на приобретение жилья и получение образования, сообщили в пресс-службе правительства.
 
Кроме того, планируется обновить закон "О государственных закупках" для повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг, переформатировать деятельность фонда "Самрук-Казына", а также принять меры для повышения эффективности деятельности СЭЗ, агропромышленного комплекса и водной отрасли.
 
Вместе с тем будут разработаны новые Налоговый, Бюджетный и Градостроительный кодексы.
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что представленный проект общенационального плана охватывает все поставленные президентом задачи и направлен на решение актуальных проблем населения и бизнеса.
 
Он затронет такие сферы, как регулирование цен, налоговое и таможенное администрирование, упрощение бюджетных процессов, поддержка предпринимательства, строительство автомобильных дорог, обеспечение верховенства права и качество отправления правосудия, усиление общественной безопасности.
 

Важной частью плана является обеспечение комплексных и системных мер по социальному развитию, здравоохранению и образованию. В целом его реализация позволит обеспечить качественное развитие экономики и повышение благосостояния населения", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
По итогам обсуждения правительством одобрен представленный проект документа.
 
В завершение Смаилов поручил всем госорганам и акиматам незамедлительно приступить к исполнению общенационального плана.

Ранее в правительстве обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону. 

Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
 

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Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК

07.09.2022, 15:00 4156
Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Подсудность по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова еще не определена, а экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не является фигурантом уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.


В конце августа СМИ сообщили, что бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.

Как отметил замгенпрокурора, Тургумбаева допросили в качестве свидетеля.
 
Ранее сообщалось, что КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей. 
 
Дело Масимова расследовали по пяти статьям Уголовного кодекса РК. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах

07.09.2022, 14:33 5121
Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Партия AMANAT намерена поддержать кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих осенью этого года досрочных президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил сегодня в ходе заседания мажилиса парламента РК председатель партии - спикер нижней палаты Ерлан Кошанов.

Напомним, на совместном заседании палат парламента президент предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. 

Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал Токаев. 


Позже вице-министр юстиции Алма Муканова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, рассказала о предполагаемых сроках президентских выборов и соответствующих поправках в Конституцию.  
 

Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников

07.09.2022, 14:27 6076
Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, соответствующие поправки были включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры. 
 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - говорилось в заключении к законопроекту. 

 
Также депутаты внесли поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник.
 

Компетенции уполномоченного по правам человека в Казахстане будут расширены

07.09.2022, 14:16 6491
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил на заседании глава Минюста Канат Мусин, законопроект закрепляет конституционный статус уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.
 

Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом", - отметил он.

 
Законопроект усиливает компетенцию уполномоченного и повышает эффективность организации его деятельности.
 
В частности, он получает право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.
 
Также уполномоченный получит право:
 
  • выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;
  • беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.
 
Законопроект также вводит должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.
 

Казахстанские избиратели получат право отзывать депутатский мандат

07.09.2022, 14:12 7066
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введут институт отзыва избирателями мандата депутатов, заявил сегодня на пленарном заседании мажилиса министр юстиции Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было", - заявил глава Минюста, отвечая на вопрос депутата Дархана Мынбая о том, как именно будет осуществляться процедура отзыва.

 

Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И, с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями, такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями", - пояснил министр.

 
По его словам, чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли этой нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. 

Если 30% избирателей поставят свои подписи, то избирательная комиссия определит дату новых выборов. Если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, процедура состоится", - заключил Мусин.

 

Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании

07.09.2022, 12:29 9291
Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания "продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства", информирует Акорда.

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", - говорится в телеграмме главы государства.

 

МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли

07.09.2022, 10:08 12561
МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В ходе реформы количество разрозненных строительных норм, стандартов и нормативно-технических документов в дорожной отрасли должно сократиться с 1200 до 50-70, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ревизия направлена на упрощение и сокращение времени работы с отраслевыми правилами, а также улучшение качества проектирования и строительства дорог. Как известно, базовую роль в повышении качества проектирования, строительства и эксплуатации автодорог играют строительные нормы, стандарты и нормативно-технические документы в дорожной отрасли. На сегодняшний день их в Казахстане насчитывается более 1200. В том числе 114 строительных нормативов (СН РК, СП РК), 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов (ГОСТ), 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам", - пояснили в ведомстве.

 
По данным МИИР, чрезмерное количество и неупорядоченность профильных документов затрудняют определение их приоритетности. При этом часто встречающиеся разночтения, противоречивые требования, дублирующие и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства.
 

Существующий хаос является следствием действующей практики проведения тендеров, которая позволяет любому физическому и юридическому лицу участвовать в разработке национальных стандартов, в том числе стандартов дорожной отрасли. Из-за этого нормативные документы теряют качество, достоверность и востребованность дорожными организациями", - отмечают в министерстве.

 
Поскольку любое строительство должно начинаться с качественного проектирования, для решения национальных задач по развитию автодорожной сети МИИР РК считает необходимым прежде всего провести системную ревизию в нормативном регулировании автодорожной отрасли.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поручил Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту поменять подходы к формированию нормативной базы. Разработке национальных стандартов должны предшествовать научные исследования, заключения лабораторных исследований, результаты долговременного мониторинга опытных участков и пилотных проектов.
 

В результате реформы должна быть создана совершенно новая структура нормативных документов, состоящая из не более чем 50-70 единиц. В новом пакете следует предусмотреть четкое разграничение приоритетности стандартов и нормативно-технических документов, а также механизм оперативной актуализации с учетом появления новых технологий", - добавили в МИИР.


Ранее сообщалось, что в Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса.
 

Токаев и Мирзиёев обсудили повестку предстоящего саммита ШОС

07.09.2022, 10:02 13306
Токаев и Мирзиёев обсудили повестку предстоящего саммита ШОС
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС, который состоится в Самарканде, информирует Акорда.
 

Лидеры стран в духе стратегического партнерства и союзничества обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества", - рассказали в пресс-службе главы государства. 

 

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