Правительство поручило принять меры по недопущению превышения предельно допустимых цен на ГСМ

Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - В рамках официального визита президента Казахстана в Баку был подписан ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Акорды
, подписаны следующие документы:
Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.
План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023-2024 годы.
Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.
Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.
Ранее президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели
переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций. На встрече президенты обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.