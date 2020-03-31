Правительство постановило фонду Самрук-Казына выплатить дивиденды за 2019 год

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142, АО "ФНБ "Самрук-Казына" в установленном законодательством порядке примет меры для направления чистого дохода на выплату дивидендов в размере до 100% по итогам 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в соответствии со статьей 186 закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК от 23 марта 2020 года правительство постановило:

- Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью), при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) на выплату дивидендов (дохода) в размере до 100% от суммы чистого дохода по итогам 2019 года, отраженного в годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления.

- Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (ТОО), по итогам 2020 года и последующих годов при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода акционерного общества (ТОО) на выплату дивидендов (дохода) в размере не менее 70% от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций), в неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления.

- Установление части чистого дохода для акционерного общества (ТОО) на выплату дивидендов (дохода) в размере ниже процентного соотношения, определенного в соответствии с пунктом 3 постановления , подлежит обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию", - заключили в пресс-службе премьер-министра РК.

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