Правительство рассмотрело вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Конкурентоспособность АПК зависит от состояния ветеринарной и фитосанитарной безопасности", - сказал Мамин.

Государством принимаются все необходимые меры по контролю за ветеринарной и фитосанитарной ситуацией. Проводятся плановые профилактические мероприятия против 23 особо опасных болезней животных и птиц. За 9 месяцев текущего года проведено 122,2 млн вакцинаций против особо опасных болезней животных и птиц, или 100,9% от плана на указанный период. При этом около 60% ветеринарных препаратов отечественного производства.

Казахстан имеет официальный международный статус благополучной страны по ряду опасных заболеваний (африканской чуме лошадей и свиней, классической чуме свиней и др.).

За 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в РК снизилось число вспышек таких особо опасных болезней животных, как листериоз, анаэробная энтеротоксемия, ринопневмония.

В 2020 году проведены защитные мероприятия против особо опасных вредных организмов сельхозкультур и карантинных объектов на площади 3,8 млн гектаров. Своевременно принятые меры позволили снизить ареал распространения саранчовых в 3,3 раза - с 1,7 млн гектаров в 2018 году до 515 тыс. гектаров в текущем году.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей с текущего года запущен механизм субсидирования всех видов пестицидов для борьбы с особо опасными вредными организмами, карантинными объектами и сорняками.

Премьер-министр подчеркнул необходимость разработки комплекса мер по дальнейшему укреплению ветеринарной и фитосанитарной службы, усиления работы по проведению проверок, контроля и мониторинга в области ветеринарии и фитосанитарии, а также карантинных мероприятий.

Глава правительства отметил стабилизацию ситуации по птичьему гриппу, поручив продолжить мониторинг и оперативно принимать превентивные меры.

Премьер-министр дал поручение упростить процедуры регистрации в органах юстиции решений местных исполнительных органов по установлению и снятию карантина и ограничительных мероприятий.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами для организации эффективного контроля поручено обеспечить создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости.

Надо обеспечить 100%-ную идентификацию сельскохозяйственных животных путем совершенствования соответствующей информационной базы и автоматизации процессов", — сказал Мамин.

Министерствам сельского хозяйства и образования дано поручение проработать вопрос совершенствования подготовки кадров для отрасли и увеличения выделяемых грантов на обучение по специальностям ветеринарной и фитосанитарной служб с условием дальнейшей отработки на селе.

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