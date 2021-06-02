Правительство РК утвердило соглашение СНГ в области санитарной охраны

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Правительство РК постановлением одобрило проект Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект соглашения предусматривает проведение мероприятий по санитарной охране территорий государств-участников в отношении:

болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, согласно определенному в соглашении перечню;

товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), согласно перечням, которые определяются в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, составляющими право государств-участников настоящего Соглашения.

Стороны соглашения обязуются:

содействовать реализации Международных медико-санитарных правил (ММСП) и нормативных документов по санитарной охране территорий, принимаемых в рамках СНГ;

принимать необходимые меры для предупреждения завоза и распространения болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения завоза потенциально опасных для здоровья населения товаров;

оперативно информировать стороны о выявлении и распространении болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций;

обмениваться нормативными правовыми актами и другими документами, регулирующими мероприятия по санитарной охране территорий;

обмениваться информацией о научно-исследовательских работах в области санитарной охраны территорий;

обмениваться специалистами в целях изучения достижений науки и практики в области санитарной охраны территорий;

направлять специалистов для участия в организуемых Сторонами конференциях и научных встречах, семинарах, симпозиумах, съездах по проблемам охраны здоровья населения;

содействовать обмену опытом работы по совершенствованию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проведению совместных научных исследований в области гигиены, эпидемиологии и профилактики болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций;

оказывать практическую, научную, техническую и другую помощь в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и направлять по просьбе любой из Сторон специализированные противоэпидемические бригады.





Соглашение совершено в Минске 28 мая 2021 года.

Перечень болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения ЧС включает: оспу; полиомиелит, вызванный диким полиовирусом; человеческий грипп, вызванный новым подтипом; тяжелый острый респираторный синдром; холеру; чуму; желтую лихорадку; лихорадку Ласса; болезни, вызванные вирусами Марбург и Эбола; Ближневосточный респираторный синдром; малярию; Лихорадку Западного Нила; Крымскую геморрагическую лихорадку; лихорадку Денге, Рифт-Валли и Зика; менингококковую болезнь; сибирскую язву; бруцеллез; сап и мелиоидоз; эпидемический сыпной тиф; лихорадку Хунин, Мачупо и другие инфекционные болезни.

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