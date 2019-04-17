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Правительство РК утвердило сумму на проведение выборов в размере 9,4 млрд тенге

16.04.2019, 12:18 7615
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Правительство РК утвердило сумму на выборы в размере 9,4 млрд тенге, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.
 
"Сегодня мы на заседании правительства приняли решение о выделении из резерва правительства 9,4 млрд тенге, которые будут направлены на обеспечение проведения выборов", - сказал Алихан Смаилов.
 
Он пояснил, что эти средства будут направлены в основном на организацию работы порядка 10 тысяч избирательных участков по всему Казахстану. В них будут работать порядка 70 тысяч человек.
 

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