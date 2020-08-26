Председатель мажилиса созвал совместное заседание палат парламента РК

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Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2020 года в 11 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения, подписанного Нурланом Нигматулиным.
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