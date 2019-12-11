Председатель Счетного комитета доложила Токаеву об убыточной деятельности компании "Казахстан инжиниринг"

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Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о том, что деятельность "Казахстан инжиниринг" носит убыточный характер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, вчера глава государства провел ряд встреч.

"Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита Министерства обороны, АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" и РГП "Казарнаулыэкспорт". Согласно предоставленной информации, деятельность "Казахстан инжиниринг" носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга", - сообщили в пресс-службе.

Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева о работе правительства по социальному обеспечению наиболее нуждающихся категорий населения страны. С 2020 года АСП будет прежде всего направлена на помощь детям из малообеспеченных семей.

Глава государства поручил обратить особое внимание на справедливое, эффективное рассмотрение просьб и обращений граждан в областях, в связи с чем серьезно повышается ответственность акимов всех уровней.

В ходе встречи рассмотрен также вопрос качественной реализации системы обязательного медицинского страхования. Правительству даны конкретные поручения.

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