25.03.2023, 09:47 55161
Представлены итоги выборов в маслихаты Астаны и Алматы
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
По итогам выборов в маслихат Алматы по одномандатным округам прошли:
▪ Аким Турсунов (Округ № 1);
▪ Дастан Джантелиев (Округ № 2);
▪ Гульжан Бекенова (Округ № 3);
▪ Анна Башинская (Округ № 4);
▪ Зауреш Умибраева (Округ № 5);
▪ Бахытбек Жумабаев (Округ № 6);
▪ Алтынай Кобеева (Округ № 7);
▪ Тимур Елеусизов (Округ № 8);
▪ Сергей Козлов (Округ № 9);
▪ Булат Ибрагимов (Округ № 10);
▪ Кайрат Бегалин (Округ № 11);
▪ Мухтар Зулеев (Округ № 12);
▪ Ералы Сауранбаев (Округ № 13);
▪ Еркимбек Рахишев (Округ № 14);
▪ Мурат Утемисов (Округ № 15);
▪ Карашаш Джузеева (Округ №1 6);
▪ Амиржан Набиев (Округ № 17);
▪ Дулат Тастекеев (Округ № 18);
▪ Зия Талгатов (Округ № 19);
▪ Андрей Шин (Округ № 20);
▪ Дулат Рамазанов (Округ № 21).
Больше всего мест в маслихате получила партия AMANAT.
▪ AMANAT - 12 мест (51,94% голосов);
▪ НПК - 3 места (13,22% голосов);
▪ Respublica - 3 места (13,15% голосов);
▪ "Байтак" - 2 места (7,97% голосов);
▪ "Ак жол" - 1 место (5,23% голосов).
Депутатские кресла в городском маслихате Астаны по одномандатным округам получили:
▪ Владислав Сергеев (Округ № 1);
▪ Динара Байсеркина (Округ № 2);
▪ Азамат Омурзаков (Округ № 3);
▪ Мадина Ажекенова (Округ № 4);
▪ Азамат Айтхожин (Округ № 5);
▪ Нурлан Копешев (Округ № 6);
▪ Салтанат Жаналаева (Округ № 7);
▪ Канат Естеп (Округ № 8);
▪ Бахаргуль Толеген (Округ № 9);
▪ Нурлан Муслим (Округ № 10);
▪ Азамат Орынбасаров (Округ № 11);
▪ Сауле Саймидин (Округ № 12);
▪ Габит Тажимуратов (Округ № 13);
▪ Давид Лория (Округ № 14);
▪ Бауыржан Смаилов (Округ № 15);
▪ Талгат Ергалиев (Округ № 16);
▪ Жандос Рахмет (Округ № 17).
По итогам выборов в городской маслихат наибольшее количество голосов получила партия AMANAT.
▪ AMANAT - 12 мест (68,87%);
▪ "Ак жол" - 3 места (19,96%);
▪ НПК - 1 место (5,55%);
▪ "Байтак" - 1 место (5,49%).
Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и против всех проголосовал 6 366 441 человек.
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25.03.2023, 18:54 35106
В Казахстане трамадол внесли в список наркотических веществ
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК добавило трамадол в список наркотических веществ, подлежащих контролю в стране, сообщает Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Правительство РК внесло изменение в постановление № 470 "Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ".
В частности, изменения коснулись лекарственного средства "трамадол". Теперь его будут отпускать только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Напомним, в декабре 2022 года на портале "Открытые НПА" был размещен соответствующий проект постановления правительства. Перечень наркотических веществ и прекурсоров планировалось расширить на 27 препаратов.
25.03.2023, 17:05 40831
Весенние паводки: талые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в шести областях
Фото: МЧС РК
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что, несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области - один жилой дом.
Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тысячи человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.
Согласно предварительному анализу, причинами подтоплений жилых домов в населенных пунктах стали превышение критического уровня воды в реках, разрушения защитных дамб и валов, несвоевременный вывоз снега с личных участков граждан и недостаточная пропускная способность водопропускных сооружений под дорогами.
Премьер-министр отметил, что проблему паводков нужно решать комплексно посредством реализации утвержденных противопаводковых мероприятий и соответствующей дорожной карты, а также эффективного взаимодействия между госорганами.
В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость сконцентрировать спецтехнику и запасы инертных материалов вблизи наиболее опасных участков, продолжить взрывные работы на реках и заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано.
Премьер-министр добавил, что требуется активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе или подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.
Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью", - подчеркнул Алихан Смаилов.
При этом, по его словам, уже сейчас нужно начинать подготовку к следующему паводковому периоду: заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы. Кроме того, следует проверить состояние гидротехнических сооружений, дамб и плотин, чтобы при необходимости принять меры по их ремонту.
Акиматам надо не только восстановить разрушенные участки дорог, мостов, линий электропередачи, но и провести анализ произошедшей ситуации, предусмотреть возможные риски при следующих паводках. МЧС нужно дополнить комплекс мер по защите населенных пунктов от паводковых вод на последующие годы", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.
Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, в регионах не проводилась регулярная, комплексная и объективная оценка технического состояния оборудования. В этой связи в текущем году правительству и акиматам поручено в приоритетном порядке обеспечить финансирование соответствующих проектов по ремонту оборудования и сетей.
Как отметил Алихан Смаилов, с нынешнего года будет усилена работа энергетического контроля, увеличится его штатная численность на 75 единиц и будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.
Ремонт сетей и ТЭЦ, находящихся в коммунальной собственности, должен быть профинансирован местными исполнительными органами. Реконструкция частных сетей и ТЭЦ должна осуществляться за счет собственников", - указал премьер-министр.
В целом, по мнению главы правительства, необходимо ужесточить контроль за состоянием инженерных сетей и обязательным проведением ремонтных работ, а также повысить ответственность владельцев энергообъектов - предусмотреть это в договорах.
25.03.2023, 16:11 42231
Смаилов: Госорганам нужно решать вопросы казахстанцев проактивно, не дожидаясь жалоб
Нужны конкретные и очевидные результаты решения вопросов
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба по взаимодействию центральных государственных и местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Алхан Смаилов отметил важность усиления координации между министерствами, акиматами и национальными компаниями для оперативного решения проблемных вопросов. При этом он указал, что акиматы не всегда в полной мере информируют правительство о проблемах на местах.
Например, при подготовке к отопительному сезону или паводкам, по ремонту и модернизации инфраструктуры. А в итоге проблемы не решаются должным образом. Это приводит к чрезвычайным ситуациям. Такие случаи зимой и весной имели место. Нужны конкретные и очевидные результаты решения вопросов. Тогда граждане будут видеть, что ситуация меняется, улучшается качество их жизни. Каждому госоргану, акимату, национальным компаниям надо держать руку на пульсе, мониторить СМИ и социальные сети, просчитывать риски, вникать в жалобы и обращения граждан", - указал премьер-министр.
Он добавил, что следует также вести активную разъяснительную работу, принимать превентивные меры и решать вопросы проактивно.
В своем выступлении заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев отметил, что ежедневно формируется дайджест критических публикаций, жалоб и обращений населения, а наиболее острые вопросы включаются в карту рисков для их оперативного решения.
Вместе с тем аппаратом правительства проводится анализ поступающих обращений граждан. При этом усилен контроль за их рассмотрением.
Премьер-министр подчеркнул, что на заседаниях координационного штаба регулярно будут рассматриваться проблемы, решение которых требует взаимодействия регионов и центральных госорганов. Заместители премьер-министра также на своем уровне будут еженедельно рассматривать поднимаемые вопросы.
Аппарат правительства должен четко контролировать ход исполнения поручений главы государства и руководства правительства. Нам нужны согласованные действия, нужны конкретные результаты", - заключил Алихан Смаилов.
25.03.2023, 15:45 44746
Сохраняйте спокойствие: в Конаеве проходят учения
Учения направлены на координацию взаимодействия правоохранительных и исполнительных органов, проверку готовности сил и средств
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Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 25 марта, на территории Конаева проводятся учения, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к действиям сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в учениях", - говорится в сообщении ведомства.
25.03.2023, 14:42 46301
В Казахстане увеличилось количество лжетеррористов
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 24 марта в Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра - председателя КНБ РК Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра, сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.
Открывая заседание, Ермек Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого лжетерроризма, количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.
Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством интернета.
В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам по поручению администрации президента РК разработан и одобрен на заседании межведомственный план мероприятий.
На среднесрочной перспективе предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере.
Дополнительно на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.
Подчеркнута необходимость постоянного повышения квалификации руководителей и должностных лиц, задействованных в проведении оперативных мероприятий, совершенствования механизмов обмена информацией и практическим опытом по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических преступлений.
В конце января сообщалось, что Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет).
В сентябре 2022 года замначальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев сообщил, что в Казахстане участились случаи лжеминирования крупных торговых центров, аэропортов, школ.
24.03.2023, 20:18 70981
Президент Казахстана принял председателя правления компании "Газпром"
Фото: Акорда
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев обсудил с Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова.
24.03.2023, 19:54 71521
В Казахстане запустят ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса
На сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру электронного правительства. Эти и другие темы рассмотрены на заседании комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году.
Среди них оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.
Реализация данных инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освобождение их от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях.
Вместе с тем планируется запустить цифровую очередь на получение жилья, реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн, обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.
Также был обсужден вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан.
Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.
На заседании был также рассмотрен ход оцифровки земельных отношений. В рамках этой работы запланирован поэтапный запуск единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), на базе которого будет реализована публичная кадастровая карта земельных ресурсов и электронная торговая площадка.
Алихан Смаилов поручил Минсельхозу пересмотреть подходы к организации процесса оцифровки сельскохозяйственных земель.
В ходе заседания также обсуждены меры по обеспечению регионов республики широкополосным доступом к интернету и технические вопросы развертывания сети 5G, а также рассмотрены подходы к цифровой трансформации госуправления на основе качественно структурированных данных.
24.03.2023, 17:38 56436
Токаеву доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.
Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.
По итогам встречи президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.
Ранее Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА.
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