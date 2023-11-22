Премьер-министр поручил упростить процедуры оформления и прохождения грузов по железной дороге

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве - В правительстве рассказали о проделанной работе за год по развитию сфер образования и здравоохранения.





С 1 сентября в Казахстане увеличены размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в магистратуре и докторантуре - на 15%, студентам ТиПО - на 50%. В целом к 2025 году размеры стипендий студентов будут поэтапно увеличены в 2 раза от уровня 2020 года.





Нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена почти в 3 раза - с 62,8 тысячи койко-мест в 2022 году до 23,9 тысячи в октябре текущего года.





При этом усовершенствован механизм государственного заказа на строительство общежитий. В частности, увеличен норматив с 122 МРП до 195 МРП (на 20%) за койко-место в год по республике и с 144 МРП до 230 МРП (на 20%) за койко-место в год для Алматы.





На 2023 год запланирован ввод 44 общежитий на 10,9 тысячи мест, из которых введено 25 общежитий. До конца текущего года планируется ввод еще 19 общежитий.





С 1 сентября в республике организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4-х классов. Охвачено 1,4 млн детей, из местных бюджетов выделено 25 млрд тенге.





Питание также предоставляется более 200 тысяч учащихся 5-11-х классов из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, бесплатным питанием в дошкольных организациях обеспечено более 97 тысяч детей данной категории.





Пересмотрены нормы питания детей в организациях образования: акцент сделан на использование отечественной продукции, усиление мониторинга качества еды и популяризацию здорового питания.





Начата разработка добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.





В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет), где начнут копиться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.





Параллельно будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд - детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. При этом сохранятся государственные образовательные гранты, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.





Добровольная накопительная система "Келешек" будет доступна в Казахстане со следующего года.





В этом году малообеспеченные семьи получили не менее 40 тысяч тенге на каждого ребенка для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Всего охвачено 463 тысячи детей, направлено 19 млрд тенге бюджетных средств.





Начата реализация нацпроекта "Комфортная школа". До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.





Проводится реновация действующих школ. Ежегодно в них открывается 1000 современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. До 2029 года будет открыто 7 тысяч таких кабинетов.





В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением разработан и утвержден пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы. В республике запланировано открытие 2483 дошкольных учреждений на 300 тысяч мест, из них в 2023 году - на 81 тысячу мест.





С начала года открыто 525 дошкольных организаций на 53,9 тысячи мест. Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением на сегодня составляет 89,7%. До конца года планируется ввод еще 27,1 тысячи новых мест.





Наряду с этим в целях обеспечения детей дошкольного возраста качественным воспитанием и обучением в текущем году:





создано 79 центров компетенций дошкольных организаций для трансляции и внедрения передового педагогического опыта;

разработано 24 курса повышения квалификации для педагогов, в том числе для руководителей и методистов дошкольных организаций;

около 19 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации.





В 100% школ внедрена модель непрерывного экологического образования, развития культуры бережливого использования всех ресурсов.





Ведется работа по увеличению финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом, создания условий для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также через выделение ежегодных грантов. Из республиканского бюджета на прикладную науку предусмотрено свыше 500 млрд тенге на 2024-2026 годы.





В текущем году уже реализуются 66 проектов по коммерциализации на 16,9 млрд тенге. Объявлен новый конкурс на 17,1 млрд тенге.





В целом общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом вырос в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге.





Кроме того, оказывается поддержка молодым ученым. В октябре этого года объявлен конкурс на грантовое финансирование проектов "Жас ғалым" на 2024-2026 годы на 9 млрд тенге. Также объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы.





Принимаются меры по формированию и развитию специализированных инжиниринговых центров, научно-технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях. В частности, выделено финансирование на формирование научно-технологической инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется создать 2 научно-технологических парка и 2 инжиниринговых центра:





строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительному и дорожно-строительному секторам РК;

инновационный инжиниринговый центр энергогенерирующих технологий для горно-металлургического комплекса;

межотраслевой научно-производственный экологический комплекс по разработке и промышленной реализации новых эффективных технологий переработки техногенных отходов;

научно-технологический парк в сфере АПК.





В рамках интернационализации высшего образования на базе Yessenov University совместно с Казахстанско-Немецким университетом открыт институт инжиниринга. На базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата открыта Высшая Школа искусственного интеллекта и информатики. На базе ВКТУ имени Д.Серикбаева открывается мастерская Лу Бань инженерно-технического направления. На базе КазНАИУ открыт филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В Актюбинском университете имени А.Жубанова открыт филиал университета Heriot-Watt.





Реализуются проекты по созданию 13 современных перинатальных центров, возведению и модернизации онкологических центров. В частности, в Астане строится новый Национальный научный онкологический центр, который будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. На сегодняшний день работы завершены на 90%: возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии и т.д. Он позволит Казахстану первым в Центральной Азии проводить протонную терапию для онкобольных.





В рамках формирования здорового образа жизни в регионах проведено свыше 500 тысяч мероприятий и тематических занятий с общим охватом 2,4 млн человек. Основными направлениями являются содействие здоровому и рациональному питанию, развитие физической активности и спорта, сокращение потребления табачных изделий и алкогольной продукции, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма.





Расширяется сеть молодежных центров здоровья. В городах и в сельской местности функционирует уже 138 таких центров. За 9 месяцев 2023 года свыше 620 тысяч человек охвачены соответствующими услугами.





В целях повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению утвержден пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В настоящее время в рамках него завершено строительство 13 объектов первичной медико-санитарной помощи. Ведется строительство еще 86 объектов. Кроме того, осуществляется капитальный ремонт 4 многопрофильных центральных районных больниц в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.





Принимаются системные меры по развитию дистанционных медицинских услуг. В Казахстане внедряются несколько отечественных цифровых решений:





программное обеспечение SmartECG - дистанционная интерпретация результатов кардиологических исследований. Функционирует в 15 областях РК;

аппаратно-программный комплекс EyeLab - автоматическая интерпретация и дистанционная обработка изображений глазного дна. Функционирует в Астане, Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу;

программное обеспечение MedReview - формирование удаленных заключений по услугам лучевой диагностики (рентген/мамография/КТ/МРТ). Функционирует в Астане и Жамбылской области;

система диагностики здоровья HES-7 - удаленный сбор и передача диагностической информации о состоянии здоровья пациентов из медобъектов в отдаленных сельских районах и оказание телемедицинских консультаций. Проведена пилотная апробация в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской областях;

система дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием носимых устройств - отслеживание основных параметров здоровья по трем наиболее социально-значимым заболеваниям: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь. Проведен пилот в Астане, Алматы и Павлодарской области.





В целом за 9 месяцев 2023 года населению оказано более 687 тысяч дистанционных медицинских услуг, в том числе телемедицинских консультаций.



