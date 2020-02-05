Премьер-министр РК поручил достичь в текущем году 90%-ного уровня автоматизации госуслуг

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр поручил в текущем году достичь 90%-ного уровня автоматизации госуслуг. Госорганам в кратчайшие сроки проработать и внести в реестр государственных услуг необходимые изменения, в том числе по 20 мерам господдержки, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание цифровизации. На расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул значимость работы в сфере цифровизации и поручил форсировать это направление с достижением конкретного конечного результата", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что за 2019 год срыв плана интеграции информсистем госорганов допущен министерствами внутренних дел, здравоохранения, индустрии, нацэкономики и обороны.

Эту работу нужно взять на особый контроль и завершить ее до 1 марта. Всем руководителям госорганов закрепить персонально ответственного заместителя за своевременную интеграцию информсистем и бесперебойность их функционирования", - заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил затягивание работы по обеспечению населения высокоскоростным Интернетом.

В рамках реализации мероприятия предвыборной программы партии "Nur Otan" по обеспечению высокоскоростным Интернетом населенных пунктов с численностью от 250 человек до сих пор не утвержден план-график работ с операторами связи. Критика по этому вопросу уже звучала от представителей партии и депутатов парламента", - сказал Мамин, поручив в недельный срок решить данный вопрос.

Премьер-министр дал поручение министерству цифрового развития совместно с министерством образования активизировать работу по качественной подготовке IT-специалистов с использованием лучших международных практик.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев доложил, что в 2019 году на реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" выделено 18,7 млрд тенге, которые полностью освоены.

В 2018-2019 годах реализуемые мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 802,5 млрд тенге, привлечено 32,8 млрд тенге в инновационную экосистему и создано 120 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

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