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Премьер-министр РК провел совещание по вопросам миграции

27.09.2022, 08:57 12786
Премьер-министр РК провел совещание по вопросам миграции
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По вопросам размещения по регионам прибывающих лиц, возможного трудоустройства, оказания консультационных услуг выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, по вопросам регистрации мигрантов и обеспечения правопорядка - министр внутренних дел Марат Ахметжанов, по правовым аспектам рынка арендного жилья - министр юстиции Канат Мусин. 
 
В обсуждении также приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и Алматы Ерболат Досаев.
 
Премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.
 

Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.
 
Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.
 
Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания. 
 

новости по теме

Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"

27.09.2022, 19:12 15251
Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"
Фото: Facebook Даурена Абаева
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Сегодня Акан Сатаев по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие друзья, этим постом хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы президентом АО "Казахфильм". Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа", - написал в Facebook министр культуры и спорта Даурен Абаев.

 

Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ

27.09.2022, 18:45 15696
Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим сообществом обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.
 

Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета", - сказал премьер-министр.

 
Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира.
 
Со своей стороны Педро Мирас поблагодарил правительство Казахстана за поддержку в проведении данного мероприятия и работы организации в регионе в целом.
 

У нас реализуется множество интересных проектов. В частности, мы работаем с университетами, чтобы помочь молодым специалистам налаживать отраслевые контакты с будущими коллегами по всему миру", - сказал Педро Мирас.

 

Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета

27.09.2022, 17:59 17731
Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Шымкент поручил руководству города построить еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот год объявлен мною Годом детей. В стране был проведен ряд масштабных мероприятий. В Шымкенте строятся Дворец школьников и Детский творческий центр. Но этого недостаточно. Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников", - заявил президент. 

 
Он также отметил, что в настоящее время в городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. 
 

По моему поручению начато строительство конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета", - добавил Токаев. 

 
Он также отметил, что благодаря удобному расположению Шымкент можно использовать как крупный хаб в Южном регионе. Шымкент расположен на пересечении важных дорог, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Именно поэтому в городе никогда не прекращалась бурная жизнь.
 

В городе имеются большие возможности для развития машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности и строительной отрасли. Важной задачей является расширение специальной экономической зоны "Онтустік" и транспортно-логистической зоны. В настоящее время в городе имеется 6 складов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Если использовать их эффективно, город можно превратить в крупный хаб в Южном регионе. Поручаю администрации совместно с правительством проработать этот вопрос", - заявил глава государства. 

 

В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»

27.09.2022, 17:20 19211
В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 40 единиц фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотные летательные аппараты, а также силы и средства войск противовоздушной обороны задействованы в начавшемся сегодня оперативно-тактическом командно-штабном учении «Ашык аспан - 2022», проводимом в рамках оперативно-стратегического учения «Айбалта-2022», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учение «Ашыќ аспан - 2022» проводится под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова. Оно проходит во всех регионах Казахстана и нацелено на обучение личного состава практическим действиям при применении условным противником средств воздушного нападения", - сообщает Минобороны РК.


В настоящее время соединения и части, органы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводят организационные мероприятия по приведению в боевую готовность и ведению учебно-боевых действий.

На следующих этапах будет организована подготовка соединений и частей к выполнению боевых задач с практическими полетами авиации. Также с использованием автоматизированной системы управления Сил воздушной обороны будет осуществлен перехват и уничтожение условных воздушных целей. Кроме того, экипажи фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации будут задействованы в предстоящих учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и «Взаимодействие-2022», - говорится в информации ведомства. 


Учение продлится до 7 октября текущего года.


 

В каких случаях россиян будут экстрадировать в Россию, рассказали в МВД

27.09.2022, 17:10 19776
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину, отвечая на вопрос журналистов о том, как Казахстан будет взаимодействовать с Россией по вопросам выдачи уклонистов от мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, о чем вы говорите, - это дезертирство. Это те, кто уже призван на воинскую службу, но ее покинул. Это и у нас уголовно наказуемое деяние", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, в таких случаях нужно исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. 
 

У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Главное, чтобы и у нас, и у них эти деяния считались уголовно наказуемыми. В таких случаях по международному праву мы должны выдать", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что если в отношении уклонистов возбуждено уголовное дело, они объявлены в международный розыск и это деяние в Казахстане тоже является престулением, то их выдадут России. 
 
В то же время если уклонистов будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи уехавших россиян, пояснил глава ведомства. 

Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.  
 

Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев

27.09.2022, 16:26 21231
Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства", - подчеркнул Токаев. 

 
По его словам, внешняя политика страны по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. 
 

Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", - отметил глава государства.

 
Во время визита глава государства также наградил ряд деятелей Шымкента за выдающиеся достижения и особые заслуги:
 
  • орденом "Парасат" - главный редактор газеты "Шымкент келбеті" - "Панорама Шымкента" Бактияр Байдуллаевич Тайжанов;
  • орденом "Курмет" - генеральный директор РГП "Институт археологии имени А. Маргулана" Министерства науки и высшего образования Бауыржан Абишевич Байтанаев
  • орденом "Курмет" - врач ГКП "Городская больница № 2" Шымкента Есенгильды Ибрагимович Бегешев;
  • медалью "Ерен енбегі їшін" - спортсмен КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства" Ксения Александровна Хан;
  • медалью "Шапагат" - воспитатель КГУ "IT школа-лицей № 89" Шымкента Асема Мухтаровна Усенова.
 
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл с рабочей поездкой в Шымкент. 
 

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

27.09.2022, 16:03 21986
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - После визита в Туркестанскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самолет главы государства приземлился в аэропорту города, сообщает "БОРТ№1"

 
Напомним, в Туркестанской области президент провел встречу с общественностью, где заявил, что в Казахстане для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%. 
 
Глава государства также принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области. 
 

Токаев принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области

27.09.2022, 14:20 24726
Фото: telegram/БОРТ №1
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В беседе с участниками мероприятия глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда, информирует телеграм-канал "Борт№1"
 

Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение - наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель - открыть дорогу молодежи", - сказал президент. 

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с общественностью Туркестанской области. 
 

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