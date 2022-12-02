Премьер поставил задачи перед новым акимом СКО

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Будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом

Петропавловск. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Представляя нового акима Северо-Казахстанской области активу региона, премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона стоят задачи по всестороннему развитию экономической и социальной сфер.





В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в регионе откроются 4 новые школы на 3,3 тысячи ученических мест, информирует пресс-служба правительства.





В рамках реализации нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить 1 районную больницу.





Также будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом.





Как сообщалось ранее, Айдарбек Сапаров сменил на посту акима СКО Кумара Аксакалова.





По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру Сапарова, 35 депутатов - за Руслана Анбаева.