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Премьер поставил задачи перед новым акимом СКО

01.12.2022, 12:28 14266
Премьер поставил задачи перед новым акимом СКО
Фото: primeminister.kz
Будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом
Петропавловск. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Представляя нового акима Северо-Казахстанской области активу региона, премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона стоят задачи по всестороннему развитию экономической и социальной сфер.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в регионе откроются 4 новые школы на 3,3 тысячи ученических мест, информирует пресс-служба правительства.

В рамках реализации нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить 1 районную больницу.

Также будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом.

Как сообщалось ранее, Айдарбек Сапаров сменил на посту акима СКО Кумара Аксакалова.

По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру Сапарова, 35 депутатов - за Руслана Анбаева.
 

новости по теме

Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области

02.12.2022, 13:46 1951
Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области
Фото: gov.kz
Акимом Жамбылской области Нуржигитова назначили 7 апреля 2022 года
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области, сообщает Акорда.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика".
Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал:

  • главным инженером агробизнеса имени Толе би;
  • главным специалистом аппарата акима Жуалынского района;
  • руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;
  • главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области;
  • заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
  • Занимал пост акима Байзакского района.

С апреля 2021 года по апрель 2022 года работал заместителем акима Жамбылской области.

7 апреля 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.
 

Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау

02.12.2022, 11:48 5121
Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау
Фото: gov.kz
Он возглавляет регион с июня текущего года
Жезказган. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Берика Абдыгалиулы на пост акима области Улытау.

Указом uлавы государства Әбдіғалиұлы Берік назначен акимом области Ұлытау", - сообщает Акорда.


Напомним, Абдыгалиулы возглавляет регион с июня текущего года.

 

Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области

02.12.2022, 11:07 6511
Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области
Фото: senate.parlam.kz
На должность главы региона назначен Нариман Турегалиев
Уральск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области.

Указом главы государства Турегалиев Нариман назначен акимом Западно-Казахстанской области", - информирует Акорда.


Нариман Турегалиев с 2017 года был депутатом сената. В 2016 году занимал должность акима Уральска.

Ранее  пост акима ЗКО занимал Гали Искалиев.
 

Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане

02.12.2022, 08:44 10561
Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане
Фото: Depositphotos
Будут сформированы оперативные группы для проверки объектов тепло- и электроснабжения
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила пресс-служба Акорды.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания дано поручение категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами.

Также поручено сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах.

Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу поручено провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала.

Также будут разработаны поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.

Напомним, комиссия была создана по поручению президента РК после крупной аварии на теплосетях в Экибастузе для проверки деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону. Выводы и рекомендации комиссия должна предоставить через 10 дней. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Также в других регионах отмечаются проблемы с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях.

По данным МИИР, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.

Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность.
 

В Актау пять строительных компаний привлекли к ответственности

01.12.2022, 19:53 29636
Они привлекали средства граждан в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве"
Актау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актау ведется строительство 96 многоэтажных жилых домов. Из 96 объектов завершены 17, на стадии завершения - 47 (окончены на 90%), на стадии строительства каркаса - 18 и 14 строений - на начальном уровне (до трех этажей).

Прокуратура Мангистауской области установила, что пять строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве".

Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований настоящего закона, признается недействительной.

В прокуратуре напомнили, что за продажу квартир без разрешения на привлечения денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно статье 320 КоАП.

По мерам прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены пять застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 млн тенге.
 

Члены семей казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии

01.12.2022, 19:02 32031
Президент подписал соответствующий закон
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений", сообщает пресс-служба Акорды.

В Берне 6 сентября 2021 года было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и Швейцарским федеральным советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

Цель - урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Казахстана и Швейцарии оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из сторон, официально аккредитованных при другой стороне или международной организации, учрежденной на территории другой стороны.

Это дает возможность членам семей казахстанских дипломатов работать на оплачиваемой основе в Швейцарии.
 

Президент утвердил закон о госбюджете на 2023-2025 годы

01.12.2022, 18:07 34216
Президент утвердил закон о госбюджете на 2023-2025 годы
Фото: Акорда
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает Акорда.

Напомним, ранее бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии.


Общий объем доходов в бюджет планируется: в 2023 году - 13 трлн 911,3 млрд тенге, с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге; в 2024 году - 15 трлн 020 млрд тенге; в 2025 году - 16 трлн 303,4 млрд тенге.



 

Токаев одобрил соглашение о займе между Казахстаном и МБРР

01.12.2022, 17:52 34601
Согласно документу, банк согласен предоставить сумму в размере 345 млн 700 тысяч евро с целью обеспечения финансирования программы по восстановлению экономики
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, сообщает Акорда.

Согласно документу, банк согласен предоставить сумму в размере 345 млн 700 тысяч евро с целью обеспечения финансирования программы по восстановлению экономики.

В программе заявлены два основных направления:

  • Поддержка более конкурентоспособной экономики, движущей силой которой является более динамичный частный сектор и подотчетный государственный сектор.
  • Создание основы для более устойчивого перехода экономики.

Указ вступает в силу со дня подписания.
 

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