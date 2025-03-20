Прежняя политическая модель привела к серьезному кризису - Кошанов

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления, однако со временем действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису, заявил сегодня на заседании мажилиса председатель нижней палаты Ерлан Кошанов.





По его мнению, это было связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала у отдельных групп и одной личности, что раздражало общество и тормозило развитие страны.





Поэтому три года назад чрезмерно важно было запустить процесс модернизации политической системы, уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках. Мировые реалии показывают, что во многих странах передача и делегирование верховной власти другим политическим институтам до сих пор вызывает самые разные споры и дискуссии. В нашей стране президент, наоборот, по своей личной инициативе перераспределил часть полномочий и ввел однократный семилетний срок. Тем самым завершил эпоху суперпрезидентской модели правления. Иначе говоря, в стране была обнулена прежняя политическая архитектура и действовавшие принципы управления страной. Сформирована совершенно новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти", - подчеркнул Кошанов.





Теперь рядом с президентом появились обновленные, обладающие необходимым объемом полномочий и пользующиеся доверием общества парламент, правительство, Конституционный суд и политические партии.





Вырисовываются четкие контуры социального государства, где каждое действие пронизано уважением к закону и порядку. С этого момента Справедливый Казахстан становится не лозунгом, а реальной возможностью", - отметил глава мажилиса.





По его словам, отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства.





Это дало мощнейший импульс всем, начиная от партий и общественных объединений до простых граждан. У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны. Важной новеллой для нашего общества стало внедрение смешанной избирательной системы по партийным спискам и одномандатным округам. Общество будто проснулось, поверило и стало активно искать и выдвигать своих новых лидеров. Только в столице на одно место по одномандатным округам претендовало до 60 человек", - напомнил Кошанов.





Он добавил, что прошедшие в мажилис партии получили не только мандаты, но и право на занятие руководящих должностей в палате, а также возможности реализовать свои предвыборные платформы и обязательства.





Ранее в мажилисе, который формировался исключительно по партийным спискам, большую часть составляли депутаты прежних созывов. Преимущественно это были выходцы из государственной или окологосударственной службы. В новом мажилисе обновление депутатского корпуса составило более 70%. И это новые лица из самых различных сфер", - резюмировал мажилисмен.