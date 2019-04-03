Президент Казахстана подписал указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции

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Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ президента от 18 марта 2019 года №879 "О проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.



В новом указе пункт 3 изложен в следующей редакции: "3. Администрации президента Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан провести в период с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.".



Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания, сообщила пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства