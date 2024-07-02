Президент Казахстана подписал закон о госзакупках

Правовой режим устанавливается с 00.01 2 июля до 23.59 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц

Фото: Антитеррористический центр РК

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканском оперативном штабе по борьбе с терроризмом - В республиканском оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили о введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности в городах Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау.





В период со 2 по 5 июля в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит председателя Китайской Народной Республики. В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций", - пояснили в оперштабе.





В пресс-службе пояснили, что умеренный ("желтый") уровень предполагает проведение уполномоченными государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в частности:





введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях;





усиление патрулей с привлечением специалистов кинологической службы на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на магистральных железнодорожных сетях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на объектах метрополитена, в местах проведения публичных и массовых мероприятий;





проведение проверок, обследований объектов, уязвимых в террористическом отношении, и мест массового скопления людей, основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий для выявления и обезвреживания взрывных устройств;





усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств.













Также отмечается, что на отдельных участках города Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.





Правовой режим устанавливается с 00.01 2 июля до 23.59 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.





В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах", - отметили в пресс-службе.





В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц.





На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат Астаны.