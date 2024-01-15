Президент Казахстана поздравил короля Дании

В МЦРИАП не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров телефонов в интернете

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили , что дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются только по заявлению потерпевшего, при этом на сегодняшний день в ведомство не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров телефонов в Сети.





По информации МЦРИАП, в 2023 году за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу которых наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.





При этом дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. В случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены, Комитет информационной безопасности МЦРИАП готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности", - сказано в сообщении пресс-службы.





В Минцифры отметили, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите). Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.





На сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в интернете", - подчеркнули в ведомстве.





В пресс-службе напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.





Эксперты также дали несколько советов по защите персональных данных в Сети:





используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации;





обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров;





не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство;





используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ;





не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию;





используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам;





проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.



