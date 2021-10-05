Президент Казахстана поздравил нового премьер-министра Японии

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан подписал закон "О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил аким, на реализацию проекта "От поля до прилавка" направлен 1 миллиард тенге. В регионе работает 31 социальный павильон, планируется открыть еще 12.

В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,5 триллиона тенге. Главе государства было доложено, что в этом году будет реализован 31 проект на 171 миллиарда тенге, за восемь месяцев запущено 13 проектов на 78,2 миллиарда тенге.

По итогам восьми месяцев по базовым отраслям экономики обеспечена положительная динамика, рост наблюдается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле, связи, также увеличились налоговые поступления, заработная плата.

Бердибек Сапарбаев проинформировал президента об исполнении поручений, озвученных в послании "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает пресс-служба Акорды.

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима региона Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов и перспективах развития Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время поездки в поселок Гвардейский в Жамбылской области посетил новые дома для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности и спортивно-оздоровительный комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поселке Гвардейском глава государства ознакомился с ходом строительства жилья для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов, сообщила пресс-служба Акорды.

Затем Касым-Жомарту Токаеву показали новые полностью меблированные квартиры, на возведение которых из республиканского бюджета было выделено 2,3 млрд тенге. Первый дом был завершен в мае. Многоквартирные дома сданы в чистовой отделке, подведены все инженерные коммуникации.

Также глава государства посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс в Гвардейском. Объект в две смены смогут посещать 120 человек. Комплекс включает залы для волейбола, футбола, борьбы, бокса, тхэквондо и каратэ. На его строительство из республиканского бюджета был выделен 431 млн тенге в рамках программы "Дорожная карта занятости". Целью реализации проекта является привлечение местного населения к занятию физической культурой и спортом.

Глава государства пожелал юным спортсменам успехов в будущем и подарил тренажерное оборудование.