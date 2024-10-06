Нет звания выше педагога - Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Токаев отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
По моему поручению был принят специальный Закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что учителям выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью.
Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, - около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция", - сообщил он.
Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации.
Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей", - подчеркнул он.
Также Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.
Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации - в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", - добавил президент.
В завершение встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны
Напомним, сегодня в РК отмечают День учителя.