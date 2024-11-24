Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII Съезд религиозных лидеров в Астану

Фото: Н.Байбулин

Рассказать друзьям

Москва. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Россию спикер сената Маулен Ашимбаев встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. От имени президента Казахстана он вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба сената РК.





В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.





Спикер сената выразил признательность за всемерную поддержку Русской Православной Церковью казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.





Маулен Ашимбаев в ходе беседы подчеркнул, что подготовка к VIII Съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.





Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.