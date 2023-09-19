Президент Казахстана принял исполнительного вице-президента Mastercard

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса

Фото: Акорда

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды





Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего Центрально-Азиатского региона.





Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность.





Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.