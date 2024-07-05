Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит 24 заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во Дворец Независимости прибывают высокопоставленные гости, передает корреспондент агентства.





В мероприятии принимают участие лидеры и высокопоставленные чиновники входящих в объединение государств, лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.





Будут проведены заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча в формате ШОС+. На этой встрече помимо государств - членов ШОС будут принимать участие наблюдатели, партнеры по диалогу, гости председательствующей стороны, а также ряд руководителей международных организаций.





На саммите будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В ходе заседания будет принята Астанинская декларация, инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Также будет принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.





ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.