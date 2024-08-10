Президент Казахстана выразил солидарность японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением

Фумио Кишида сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан

Фото: Акорда

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кишидой выразил солидарность японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в стране, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кишидой выразил солидарность японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в стране, сообщает Акорда.





Лидер Казахстана также выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.





В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония".





Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.





Напомним, в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.